Duivensport | uitslagen vlucht vanuit Gennep

PV de Postjager – Harkema

Dit weekeinde deden 16 leden met in totaal 276 duiven mee aan de vlucht vanuit Gennep. De gemiddelde afstand bedroeg 168 km. De lossing was om 12.10 uur. De wind was west. De eerste duif werd geklokt door W. en S. Elzinga om 14.14.14 uur en haalde een snelheid van 1356 meter per minuut.

Uitslag: 1. W. en S. Elzinga (23 duiven mee) 12 pr.d; 2. J. Kuipers (19) 10 pr.d; 3. B. Nijboer (15) 4 pr.d; 4. J. Laanstra (20) 6 pr.d; 7. G. en S. Bekkema (24) 7 pr.d; 8. H. en A. Pitstra (35) 17 pr.d; 11. Geertje Bekkema (9) 3 pr.d; 12. J. Bakker (15) 4 pr.d; 13. G. Nijboer (13) 3 pr.d; 23. A. van der Meulen (17) 6 pr.d; 25. P. en H. van der Veen (30) 10 pr.d; 34. W. van der Veen (11) 4 pr.d; 35. G. van der Veen (9) 1 pr.d; 37. J. Mozes (10) 1 pr.d; 43. M. van der Veen (21) 4 pr.d.

De Adelaar – Harkema

Vijftien leden korfden in totaal 366 duiven in voor alweer de laatste natourvlucht vanuit Asse-Zellik. Om 10.30 uur werden de duiven gelost. De gemiddelde afstand bedroeg 286 kilometer. De eerste duif landde om 13:58 op het hok van Sj. Weening en maakte een snelheid van 1367 meter per minuut.

Uitslag: 1. Sj. Weening (10 duiven mee) 5 pr.d; 2. Tj. & J. Elzinga (30) 25 pr.d; 4. J. & S. Broos (39) 26 pr.d; 5. F. M. van der Meer (58) 19 pr.d; 8. W. Hoekstra (10) 5 pr.d; 9. S. van der Weij (6) 4 pr.d; 17. W. P. Spinder (7) 5 pr.d; 27. F. Elzinga (49) 12 pr.d; 56. Comb J. & J. Hamstra (54) 11 pr.d; 61. D. Westra (10) 3 pr.d; 66. J. M. Kalsbeek (19) 6 pr.d; 114. K. Rekker (41) 1 pr.d.