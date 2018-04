Wêz Handich/DOW wint van hekkensluiter DOT

Wêz Handich/DOW deed wat het moest doen tegen DOT. De korfbalformatie uit Rottevalle en Eastermar zegevierde met 18-23 in de eerste klasse A.

Wêz Handich/DOW staat daardoor momenteel op de zesde plaats. De ploeg pakte in de zware competitie tot nu toe zeven punten uit tien wedstrijden.

OKO/BIES blijft winnen in de tweede klasse A. Afgelopen weekeinde was de ploeg met 20-18 te sterk voor Olympia. OKO/BIES staat bovenaan in de competitie, met zeventien punten uit tien duels. Achtervolger ZKC’19 heeft drie punten minder.

KV Harkema won in de derde klasse B met 17-19 van DWA/Argo. De Harkiten blijven voorlaatste. KV It Fean/Boelenslaan verloor in Leeuwarden met 15-10 van Pallas’08 en staat vierde.