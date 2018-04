Scholieren krijgen bezoek van architect VDM Woningen

Bij VDM Woningen in Drogeham werken niet alleen maar timmermannen, dat is de scholieren van CBS De Lichtbron in Buitenpost wel duidelijk geworden.

Architect Roana Plugge gaf deze week een leerzame gastles aan de leerlingen van groep 7 en 8.

CBS De Lichtbron heeft zich aangemeld voor challenge ‘Ontwerp je eigen Eko-keet’, een initiatief van Bouwend Nederland-Noord, naar aanleiding van de film ‘Het Spijkerpaleis’. Bouwend Nederland wil kinderen en jongeren bekend maken met de wereld van de bouw en hen stimuleren voor het kiezen van een bouwopleiding. Door basisscholen die aan deze challenge mee doen, een gastles van een deskundige uit de bouw aan te bieden krijgen de scholieren een kijkje in de keuken en kunnen ze zelf ontdekken dat er een grote verscheidenheid is wat betreft functies in de bouwwereld.

VDM Woningen gaf niet een saaie theorieles, maar nam het bouwproces stap-voor-stap door met opdrachten waarbij de kinderen de handen uit de mouwen moesten steken. Ze ontwierpen hun eigen droomwoning en maakten een bouwplanning. Tot slot mochten de scholieren in groepjes strijden om het bouwen van de hoogste toren met saté prikkers en spekjes.

De gastles van VDM Woningen was een mooie voorbereiding op het ontwerpen van een eigen Eko-keet op het schoolplein. Ze gaan nadenken over duurzaamheid, verlichting, verwarming en WiFi. Meerdere scholen in Noord Nederland doen aan de challenge mee. Bouwend Nederland organiseert voor de winnende school een fantastisch bouwfeest.