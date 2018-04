Alpha-feestavond in Gerkesklooster

Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten hebben de deelnemers ontdekt wat het christelijk geloof inhoudt.

Alpha is geschikt voor iedereen die op zoek is naar de zin van het leven. De cursus wordt gegeven in een ongedwongen en open sfeer.

Deze afsluitende avond is dé gelegenheid om te ontdekken of een Alpha ook wat voor jou is. De avond, die een feestelijk tintje heeft, is geheel vrijblijvend. Daarna kunnen de deelnemers beslissen of ze mee willen gaan met de volgende Alpha of niet.

De avond wordt gehouden in één van de zalen van de Gereformeerde Kerk, Friese Streek 7 in Gerkesklooster en begint om 18.30 uur. Er wordt begonnen met een gezellige maaltijd. Wilt u zich in verband met de maaltijd aanmelden bij Amo Draijer? Deelname aan deze avond is gratis. Kijk voor meer informatie over Alpha op www.alpha-cursus.nl of neem contact op met Amo Draijer, bel 0511-402348 of mail alpha@butterfly.nu.