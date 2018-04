Surhuisterveen onderzoekt mogelijkheden voor eigen app

Dat doet H&I in samenwerking met app-ontwikkelaar Freed. Wouter Slotegraaf van Freed presenteerde de plannen voor een exclusieve app maandag tijdens de jaarvergadering van H&I. Het is de bedoeling dat alle geïnteresseerden de app kunnen downloaden. In de app komen nieuwtjes en wetenswaardigheden over het dorp Surhuisterveen, maar ook over de ondernemingen.

Mensen die de app hebben gedownload kunnen te zijner tijd zelf aanvinken van welke zaken ze nieuws willen ontvangen. Een speciale werkgroep gaat de komende tijd de mogelijkheden voor de app in kaart brengen.