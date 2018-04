Rottevalle verspeelt dure punten tegen Oostergo

Rottevalle bleek niet in staat een halt toe te roepen aan de reeks tegenvallende resultaten. Na driemaal op rij geen winst voor Rottevalle ging op eigen veld ook de belangrijke wedstrijd tegen medesubtopper Oostergo uit Ee verloren: 0-1.

Na het gelijke spel vorige week tegen ODV in Wijnjewoude was het elftal van Klaas Haaijema Rottevalle op de ranglijst gepasseerd.

Rottevalle speelde wel een betere wedstrijd dan vorige week, zeker in het eerste bedrijf, maar het bleek niet bij machte het hechte verdedigingsblok van Oostergo in verlegenheid te brengen. Het centrale duo Herman Sprik en Halbe Mossel heerste in de achterste linie en de beide verdedigers wisten zich gesteund door een zeer attente doelman Jelmer Hoekstra.

Oostergo was ook de iets beter spelende ploeg en dat leverde een aantal hoekschoppen op. Juist bij deze standaardsituaties had de Rottevalster verdediging alle moeite om in te grijpen. Rottevalle ontsnapte een paar maal, ook doordat de aanvallers van Oostergo opgelegde kansen niet tot doelpunt wisten te promoveren. Zo bleef het tot de rust 0-0.

De tweede helft eenzelfde spelbeeld, waarbij al snel de conclusie getrokken kon worden dat de ploeg die het eerst zou scoren met de eer zou gaan strijken. Het werden de mannen uit Ee, die na een van de beste aanvallen van de wedstrijd de 0-1 op het scorebord zetten.

Rottevalle moest in de achtervolging en probeerde het vooral in de laatste tien minuten met man en macht. Veel ballen kwamen er wel in de zestien van Oostergo, maar zoals reeds gezegd: er werd zeer compact en solide verdedigd. Rottevalle brak er niet doorheen en zo verloor het verdiend van Oostergo uit Ee.

Rottevalle gaat zaterdag op bezoek bij RWF in Friesche Palen Aanvang 14.30 uur.