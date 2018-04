TTV Buitenpost dankzij nipte zege zo goed als veilig

Het gevecht om lijfsbehoud is in de landelijke derde divisie tafeltennis niet vaak zo spannend geweest als dit voorjaarsseizoen.

De laatste uitwedstrijd bracht Buitenpost 1 (Jaap van Tijum, Arnoud Hofman, Koen Molewijk en André Folmer) in Assen. Daar troffen zij het eveneens tegen degradatie strijdende TTV Assen, wat voor het eerst dit seizoen in de sterkste opstelling speelde; Bob Eldering, Peter Zwama en Jan Meppelink.

In Drenthe stak Hofman goed in vorm. Hij won overtuigend van Meppelink en Zwama. Eldering wist maar net (met een 14-12 stand in de vijfde game) te voorkomen dat Hofman ongeslagen bleef.

Kopman Van Tijum had het moeilijk. Met pijn en moeite vocht hij zich naar twee overwinningen; ook hij verloor alleen van Eldering. Molewijk bracht te weinig tegen diezelfde Eldering en Meppelink, maar gunde Zwama geen enkele game: 0-3.

Folmer was speciaal meegekomen om met Hofman het dubbelspel te spelen en dat bleek een slimme zet. Na vijf spannende games trokken de Friezen de dubbelspelzege én de eindoverwinning over de streep: 4-6.

Dankzij andere uitslagen en de 4-6 overwinning komt er voor de Buitenposters volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk een vervolg in de derde divisie. Officieel is er nog één punt nodig om definitief uit de degradatiezorgen te blijven. Een knappe prestatie voor het debuterende herenteam. Komende zaterdag hopen zij de competitie in Buitenpost mooi af te sluiten tegen koploper De Toekomst 2t.

Dames

Het damesteam staat nu op de derde plek door de 2-8 overwinning op Bosman/Wezep 1. Simone Pander en Linda Kleiker wisten al hun drie partijen te winnen van Lianne Puttenstein, Harmke Puttenstein-van Putten en Annerieke Plette. Anine Stegeman voegde hier een punt aan toe met winst op Plette maar verloor haar andere twee wedstrijden. Het dubbel werd gewonnen door Kleiker en Stegeman.