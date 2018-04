Jubilerende Combex-medewerker in het zonnetje gezet

Combex heeft zaterdag een jubilerende medewerker in het zonnetje gezet. Rense Dijkstra uit Surhuisterveen kreeg tijdens een receptie in zijn woonplaats de schijnwerpers op zich gericht voor zijn veertigjarig dienstverband bij de vervoerder.

Combex Bouwlogistiek is een vooraanstaande vervoerder in het vervoer van bouwmaterialen in Nederland en Noord-Duitsland. Met vestigingen in Eastermar (hoofdvestiging) en Emmer Compascuum en met een personeelsbestand van 185 personeelsleden is Combex Bouwlogistiek één van Nederlands grootste bouwmaterialenvervoerders. Dagelijks rijden er circa 165 eenheden met bouwmaterialen voor diverse grote en kleine opdrachtgevers.

Renze Dijkstra is een van de vele personeelsleden die heeft bijgedragen aan de groei van het transportbedrijf dat in 1970 is opgericht in Jistrum. In 1978 trad Dijkstra in dienst als chauffeur binnenland op een wagen met verrijdbare kraan. Maar Dijkstra bleek een man met twee gezichten, zoals een van de oud-directeuren zaterdag tijdens de receptie aangaf. Hij bleek naast beheersing van het chauffeursvak ook nog goed instructies te kunnen geven aan nieuwe personeelsleden.

Hierdoor is de taak van Renze Dijkstra in de loop der jaren gewijzigd van chauffeur naar instructeur van chauffeurs. De Feanster zorgt ervoor dat alle chauffeurs op tijd de punten kunnen vergaren voor de code 95(verplichte bijscholing beroepschauffeurs).

Zaterdag 14 april haalde een aantal collega’s Rense Dijkstra thuis op om vervolgens in konvooi richting De Dikke Draai in Surhuisterveen te gaan. Hier werd hem een receptie aangeboden waar familieleden, vrienden, buren en collega’s Dijkstra en zijn vrouw feliciteerden voor zijn veertigjarig dienstverband.