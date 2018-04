Heideruters en Marruters in de prijzen

Diverse amazones van De Heideruters en LR/PC de Marruters vielen afgelopen week in de prijzen.

Namens De Heideruters uit Harkema won Jayda Kailola een eerste prijs met Legends Blue in de klasse L. Deze prestatie zette ze neer op een concours bij de HJC-manege in Tolbert. Dineke Veenstra won met Anjershof Peggy op hetzelfde concours een tweede prijs in de klasse B.

Veensta reed bovendien op een concours in Vrouwenparochie. Met haar pony Kitty reed ze naar twee eerste prijzen in de klasse L/ABC. Hiermee werd ze de beste combinatie van de gehele L/ABCDE-klasse.

Verder won Linda Veenstra met Hannie D een tweede prijs (klasse B) op een dressuurwedstrijd in Buitenpost. Jade Bolhuis reed naar twee eerste prijzen in de BB-dressuur, op een oefenwedstrijd in Appelscha.

Sigrid Swart deed voor LR/PC de Marruters mee aan een springwedstrijd in Vrouwenparochie, waar ze met haar pony Twilight derde werd in de klasse L (categorie D/E).