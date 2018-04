Harkemase Boys doet goede zaken met eerste thuiswinst in lange tijd

Het verschil tussen Harkemase Boys en Spijkenisse, dat op een nacompetitieplaats staat, was vijf punten. De bezoekers kwamen naar Harkema met als doel om dat verschil kleiner te maken en de strijd om de onderste plekken open te gooien.

Op De Bosk werd Harkemase Boys echter de verdiende winnaar. De thuisploeg had voor rust niets te duchten van Spijkenisse en zocht zorgvuldig naar de openingstreffer. Die viel halverwege de eerste helft. Een kort genomen corner kwam bij Kevin Mennega. Hij draaide de bal het strafschopgebied in, waar Henny Bouius op de goede plek stond: 1-0.

Een kwartier later was het weer raak. Na een mooie aanval over veel schijven op de rechterkant haalde back Jesse Renken de achterlijn. Daar wachtte hij net zo lang tot Bouius' man uit moest stappen. De doelpuntenmaker van de 1-0 stond daardoor opnieuw vrij en werd hard bediend door Renken. De bal controleren lukte niet meer, maar dat was ook niet nodig, want hij stuiterde via Bouius in het lege doel.

Vroeg in de tweede helft zorgde Bouius met z'n derde goal voor de beslissing. Pier Veldman schoot langs de verdedigers na een goed balletje van Robert Stelpstra. Veldman probeerde terug te leggen op Bouius. Spijkenisse-middenvelder Stefano Gonçalves en -doelman Dyron Bijl zaten er allebei aan, maar het lukte ze niet om de bal weg te werken. Die viel perfect voor Bouius, waardoor hij eenvoudig z'n hattrick compleet kon maken.

Niet veel later zette invaller Rephendry Amsterdam de bezoekers op het scorebord. Bij een corner torende hij boven iedereen uit en kopte hij de bal fraai in de kruising. Sven Mijnans had het twintig minuten voor tijd nog echt spannend kunnen maken, maar hij zag zijn schot gekeerd worden door Erick Jansema.

Het bleef 3-1, ook omdat Berwout Beimers en Jan Hooiveld in de slotminuut de bal niet goed konden controleren en een kans om zeep hielpen. Dat deed er niet meer toe, want de punten waren toen al binnen.

Door de overwinning is het verschil tussen Harkemase Boys en de degradatieplekken nu acht punten.

Harkemase Boys speelt zaterdag weer tegen een ploeg uit het rechterrijtje en opnieuw is het een ploeg waar de Harkiten eerder dit seizoen van verloren: ONS Sneek. De Friese derby in Sneek begint zaterdag om 16:30 uur.