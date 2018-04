Feanster vrijmarkt nadert met rasse schreden

Het voorjaar is al weer enige tijd bezig en met het prachtige mooie weer zal weer menig schuurtje of zolder worden aangepakt. Hierdoor zijn er vele zaken die wel verkocht kunnen worden.

De beste mogelijkheid om dat te doen is tijdens de grote vrijmarkt in en om zwembad Wettervlecke in Surhuisterveen op 27 april, zo stelt de organisatie van het evenement. Ieder jaar staan de honderden standhouders paraat om hun spullen aan de man of vrouw te brengen. Er wordt gestart om 06.00 uur.

De zo langzamerhand bekende spelregels gelden ook dit jaar weer. De deelnemende kooplieden mogen vanaf woensdagmorgen 25 april 07.00 uur hun perkjes uit zetten. Wie zijn plekje eerder afzet zal in verband met een maaibeurt zien dat zijn plek door de gemeente is weggehaald. Ook etenswaren verkopers kunnen niet meer geplaatst worden, aangezien het terrein hiervoor volledig is volgeboekt.

Wie nog meer wil weten over de vrijmarkt kan informatie krijgen bij marktmeester Bonne Helfrich via zwembad Wettervlecke. 27 april is traditiegetrouw ook de dag dat zwembad Wettervlecke opengaat voor alle zwemmers. Vanaf 10.00 uur staan de deuren van het zwembad wagenwijd open tot (afhankelijk van het weer) 16.00 uur.