Buitenpost op matchpoint voor promotie naar hoofdklasse

Buitenpost is nog één winstpartij verwijderd van de titel. Aanstaande zaterdag kan de ploeg kampioen worden als er in Harlingen wordt gewonnen van Zeerobben.

Buitenpost begon sterk in Winsum. Rik Weening kreeg de bal na een kopbal voor zijn voeten en scoorde al na vijf minuten. Daarna kregen de Blauwkes een handvol kansen om de score verder uit te breiden. Zo was Rudmer Loonstra een paar keer gevaarlijk met kopballen uit hoekschoppen. Na ruim een kwartier kreeg Buitenpost de deksel op de neus. Waar het zelf verzuimde de kansen af te maken, was het aan de andere kant wel raak: 1-0.

In de open, boeiende wedstrijd loerde Winsum steeds op de counter een bleef Buitenpost met verzorgd aanvalsspel kansen creëren. Het lukte Loonstra, Rob Dijkstra en Martijn van Roeden echter niet de Winsumer sluitpost te passeren. Ook de thuisploeg kreeg twee riante kansen om op voorsprong te komen. Buitenpost was duidelijk de bovenliggende partij, maar kon geen afstand nemen van Winsum.

Waar in de eerste helft de ruim 100 meegereisde supporters uit Buitenpost oren en ogen te kort kwamen, zo weinig gebeurde er in de tweede helft. Pas een kwartier voor tijd bloeide het duel op met nieuwe aanvallers aan de kant van Winsum en Buitenpost. Zo kwam assistent-trainer Dorjan Berisha nog in het veld voor het door blessures geteisterde Buitenpost.

Van Roeden had vijf minuten voor tijd de wedstrijd kunnen beslissen, maar hij stond aan de grond genageld bij een niet te missen kans. Waar iedereen zich al verzoende met een gelijkspel, dacht Rolf Dijk daar anders over. In de allerlaatste minuut dook Dijk het strafschopgebied binnen en gaf de doelman in de lange hoek het nakijken: 1-2.

Bij winst op Zeerobben zaterdag, is promotie naar de hoofdklasse voor Buitenpost een feit. De club houdt dan vanaf 17.00 uur een kampioensfeest in de kantine. De aangekondigde vrijwilligersavond komt dan te vervallen.