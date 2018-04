Zevenklapper voor ’t Fean ’58 in Minnertsga

Grote man bij de blauwhemden was Jens Hamstra. De aanvaller van ’t Fean ’58 tekende voor drie goals en twee assists.

Veel fiducie hadden ze er niet in bij Minnertsga. Het moet gezegd; een ware blessuregolf teistert de zo goed begonnen blauw-witten. Het uitte zich in de resultaten van de afgelopen wedstrijden. Slechts één punt uit de laatste drie wedstrijden en veel tegendoelpunten. Donderdag kwam daar nog een blessure bij voor de voortreffelijke doelman Jorn Helder.

Was Minnertsga al niet een ‘angstgegner’ voor de Feansters, Helder was dat zeker. Hij was het die zijn ploeg eerder in Surhuisterveen op de been hield en grotendeels verantwoordelijk was voor de enige nederlaag (0-3) voor de ongenaakbare koploper. ,,De jongens waren vandaag uit op revanche”, wist Mark Bosma van ’t Fean ’58. ,,Het was niet zo moeilijk de mannen op scherp te krijgen, dat waren ze al.”

Hoewel de thuisclub in het begin van de wedstrijd heel aardig meedeed kon invaller-doelman Jildert Glazema niet voorkomen dat Jens Hamstra na een klein half uur spelen met een prachtige lob de openingstreffer op zijn naam schreef, 0-1. Het was de genadeklap voor de geteisterde formatie van de gastheren.

Vijf minuten later was het al 0-3. Notabene verdediger Wietze Vrij, de opgebloeide routinier, kopte eerst een voorzet van Jens Hamstra binnen en benutte, met het nodige geluk nauwelijks later een vrije trap. Hiermee was de wedstrijd beslist en was het de vraag in hoeverre de gasten de overwinning nog meer glans wilden of konden geven.

De vraag of ’t Fean ’58 nog meer glans aan de wedstrijd wilde geven was in de tweede helft snel beantwoord. Jens Hamstra bereikte met een prachtige steekpass topscorer André van der Molen die geen moeite had de 0-4 aan te laten tekenen. Met Jelmer de Haan en de van een blessure herstelde Jelte Bottema in de ploeg voor Willem van Kammen en André van der Molen bleven de gasten de bovenliggende partij. Sterker nog, Minnertsga was nauwelijks nog bij machte om ook maar in de buurt van doelman Jelmer van der Meer te geraken.

Nadat de scherpte een moment weg was herpakten de blauwhemden zich. In de slotfase zorgden Jens Hamstra, Joost Nieuwenhuis en weer Hamstra voor de nauwelijks geflatteerde 0-7 eindstand.

Voor de met veel vertrouwen spelende Feansters komt het kampioenschap nu wel heel dichtbij. Mark Bosma en Minno van der Werff kijken het hele seizoen al slechts één wedstrijd vooruit en praten in tegenstelling tot de opgeleefde achterban nog niet over een feestje binnenkort. ,,Maar het is wel een genot om hier zo te winnen”, glunderde Mark Bosma. ,,Wij waren uit op revanche en getergd door de nederlaag eerder dit seizoen. Blij ben ik ook met de mooie goals van Jens Hamstra. Hij speelde een dijk van een wedstrijd.”