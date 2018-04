SC Kootstertille omzeilt in Drogeham lastige thuisclub

De Kanaalderby Drogeham - SC Kootstertille is zaterdag geëindigd in een zege voor de gasten.

Het bij vlagen pittige duel leverde de Tilsters weliswaar een verdiende 1-3 overwinning op maar dat ging wel ten koste van de nodige zweetdruppels. Drogeham nam razendsnel een voorsprong, waardoor de bezoekers vol in de achtervolging moesten.

Nog voor rust had SC Kootstertille de rollen omgedraaid. Toen na een uur de marge op twee treffers was gebracht, ebde de tegenstand van Drogeham langzaam weg.

Zwak uitverdedigen en een al even zwakke positionering leidde na drie minuten tot de 1-0 achterstand voor SC Kootstertille. Uit de vrije schop op links werd onvoldoende geanticipeerd en was Jan Spinder er als de kippen bij om Drogeham koppend op een 1-0 voorsprong te brengen.

Vijf minuten later had Jouke Waaksma Bzn voor evenwicht kunnen zorgen maar roste hij de bal slordig over. Maar ook de thuisclub bleef niet stil zitten en zo was Bauke Ytsma met een halve omhaal dichtbij een dubbele marge. De Tilsters bouwden intussen aan een veldoverwicht en na 25 minuten spelen viel de gelijkmaker. Doelman Ype Broos kreeg de inzet van Tom van der Veen niet goed onder controle, waardoor de bal enigszins bleef hangen. Jouke Waaksma Bzn reageerde attent en gaf het beslissende zetje voor de 1-1.

Twee minuten later was Aize Storm zelfs dichtbij een Tilster voorsprong, maar doelman Broos wist de tegentreffer ten koste van een hoekschop te verijdelen. Het duel werd grimmiger en Drogeham hanteerde soms de fysieke kaart waar SC Kootstertille de nodige moeite mee had. Arbiter Wagenaar had het in deze fase uiterst lastig om de diverse opstootjes in toom te houden.

Tien minuten voor rust kwam SC Kootstertille aan haar zo gewenste voorsprong. Gerbrand Waaksma belastte zich met een vrije schop en krulde de bal met uiterste precisie perfect langs de opgestelde muur; 1-2. Het verzet van Drogeham was nog allerminst gebroken want twee minuten na de thee lepelde Marten Pieter Hoeksma het speeltuig nipt over het gastendoel.

Naar gelang de tweede helft vorderde begon het in de eerste helft nog met krachten smijtende Drogeham conditioneel leeg te lopen. SC Kootstertille profiteerde, kreeg meer en meer ruimte en kwam steeds vaker in kansrijke positie. Wilco van der Heide was in de afronding deze middag niet echt gelukkig en Aize Storm zag tot twee keer toe doelman Broos redding brengen.

Na een kwartier in het tweede bedrijf was het wel raak. Uit een afgeslagen hoekschop kwam de bal voor de voeten van Jouke Waaksma Bzn en met een droge knal verdween het speeltuig pardoes in de verste hoek; 1-3.

SC Kootstertille had een veilige lijkende marge van twee doelpunten en het verzet bij Drogeham leek daardoor gebroken. De Tilsters mochten naar hartenlust aanvallen maar Tom van der Veen - slap ingeschoten - en Wilco van der Heide - recht op het lichaam van de Drogeham-goalie - wisten de voorsprong niet uit te bouwen.

De eerst nog zo pittig gestarte derby ging langzaam als een nachtkaars uit al was Aize Storm in de slotminuut nog wel dichtbij een vierde treffer. Oog in oog met doelman Broos wist Storm laatstgenoemde echter niet te passeren. Door het vreemde competitieverloop volgt komende dinsdag in Kootstertille alweer de return.