Leerlingen Nordwin College staan stil bij Tweede Wereldoorlog

De tweede-klas-leerlingen van het VMBO-groen van Nordwin College in Buitenpost hebben de afgelopen week een projectweek gehad. Deze hele week stond in het teken van de Tweede Wereldoorlog.

De lokalen van de leerlingen waren ingericht met posters, kranten, oorlogsattributen en camouflage netten. De week was ingevuld met missies, waarin de scholieren opdrachten maakten die over de oorlog gingen.

Zo maakten de leerlingen onder andere hun eigen persoonsbewijs naar het voorbeeld van persoonsbewijzen uit die tijd. De Nordwin College-scholieren schreven in geheimschrift, zochten in hun eigen omgeving naar herdenkingsplaatsen en vergeleken de rechten van de mens met de verboden voor Joden.

Op donderdag vond er een excursie plaats. Een gedeelte van de groep ging naar de Synagoge in Groningen en naar voormalig Kamp Westerbork. De andere groep ging naar het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand en het Fries verzetsmuseum in Leeuwarden.



De vrijdag eindigde met een afsluiting. De gehele groep ging richting het oorlogsmonument in Buitenpost. Elke leerling legde daar een bloem neer met daaraan een kaartje met zijn/haar persoonlijke boodschap voor de wereld. Zes leerlingen kwamen aan het woord om te vertellen hoe ze de week ervaren hadden. Vooral de excursies hadden een diepe indruk achtergelaten. Ook het verhaal van de heer Westra over zijn eigen ervaringen en verhalen uit eerste hand over de Tweede Wereldoorlog is de leerlingen bij gebleven.

Na de klanken van de Last Post - gespeeld door een docent, mevrouw Van der Kooi - volgde er een minuut stilte. Daarna liepen de leerlingen weer richting school.