Harkema-Opeinde ongelukkig onderuit in Haulerwijk

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dat credo was zaterdagmiddag voor Harkema-Opeinde zonder meer van toepassing. De ploeg van trainer Willem Schokker ging in Haulerwijk met 1-0 onderuit.

Terwijl in het begin van de competitie elke bal goed leek te vallen bij Harkema-Opeinde, is dat de laatste maanden niet het geval. Zo ook in Haulerwijk. Een keeper die excelleerde en het aluminium stonden Harkemaster doelpunten in de weg. Aan de andere kant hadden de gastheren aan een van richting veranderd schot genoeg om de zege over de streep te trekken.

De ploeg van trainer Willem Schokker bleef zo met een uiterst zuur gevoel achter. Op basis van het eerste halfuur had dat zeker niet gehoeven. Het hoofdveld van het fraai gelegen sportpark Op De Hichte was hobbelig, maar de bezoekers leken hier weinig hinder van te ondervinden. Harkema was verreweg de beter voetballende ploeg en had meerdere kansen een voorsprong te bewerkstelligen.

Na veertien minuten combineerden Hille Postma en Sjirk Bruining zich een weg door de vijandelijke defensie. Bruining kwam alleen voor keeper Huurman te staan, maar raakte de benen van diezelfde doelman. Een kleine tien minuten later zocht Bruining het doel te hoog toen hij goed inliep op een indraaiende vrije trap van Fokko Spinder.

Kort hierna zorgde een vrije trap wederom voor gevaar. Dit keer was Alex van der Tuin de aangever. Sjirk Bruining kopte de voorzet terug naar Gerard Spinder. De kopbal van de Harkemaster aanvoerder werd door de Haulerwijkster sluitpost uit de hoek getikt. Broer Fokko probeerde het een minuut later met een afstandsschot. De knal van de oudste Spinder spatte op de kruising uiteen.

Weer drie minuten later diende de volgende kans zich aan. Chris Hoeksma ging goed door en zette Hille Postma alleen voor doelman Huurman. Wederom was het de keeper die als winnaar uit de strijd kwam. Wat de thuisploeg liet zien, was matig te noemen. De oranjehemden probeerden vooral vanuit de counter toe te slaan. Deze spelwijze zorgde er in het eerste bedrijf vooral voor dat her en der nogal wat lange ballen over de zijlijn verdwenen.

Echte kansen dienden zich dan ook niet aan voor de Stellingwervers. Alleen Thom Mulder was eens gevaarlijk. Zijn volley vanuit de draai ging een metertje over het Harkemaster doel.

In de laatste fase van de eerste helft verdween het overwicht van de gasten. Er ontspon zich een gelijke strijd tussen twee ploegen met verschillende speelwijzen en dat beeld zette zich na de rust door. Toch was ook toen de eerste grote kans voor de Harekieten. Een voorzet van Wytse Couperus leek een gemakkelijke prooi te zijn voor de Haulerwijkse defensie. De ene na de andere verdediger maaide echter over of langs de bal heen. Hille Postma kon zo met de bal aan de haal gaan en verscheen oog in oog met keeper Huurman. De lage inzet van Postma was prima, maar met een katachtige reactie kreeg keeper Huurman toch nog een hand achter het speeltuig.

Toen de laatste twintig minuten in gingen, kroop Haulerwijk meer uit haar schulp, al gebeurde dit vooral vanuit de lange bal. Na een uittrap van keeper Huurman was Patrick Hilhorst net iets eerder bij de bal dan Harkema-goalie De Graaf. Vanuit een lastige hoek was het vervolg van Hilhorst te gehaast. De doelpoging verdween uiteindelijk redelijk ver over. Zes minuten later had de van een blessure teruggekeerde Hilhorst meer geluk. Vanaf een dikke twintig meter nam hij het Harkemaster doel onder vuur. Waarschijnlijk was het schot niet tussen de palen terecht gekomen, maar via de rug van de onfortuinlijke Cris Alma deed het dat wel. Keeper De Graaf was kansloos en in plaats van op jacht naar de zege, kon Harkema op zoek naar een punt.

De grootste kansen in de laatste tien minuten waren echter voor de thuisploeg. De Haulerwijksters slaagden er alleen niet in om een tweede treffer op het bord te zetten. Daardoor bleef Harkema-Opeinde tot de laatste minuut hoop houden op een punt. Dat kwam er ook nog bijna. Invaller Paul van der Heide speelde Gerard Spinder aan in het strafschopgebied. Vanaf een metertje of tien vloog het schot van Spinder rakelings over de lat.

De gelijkmaker viel niet en zo glijdt de Harkemaster formatie langzamerhand af naar de grauwe middenmoot. De groengele brigade zal er voor moeten waken om het seizoen niet uit te laten gaan als een nachtkaars. Gelukkig dient de kans op revanche zich al heel snel aan. Dinsdagavond staat de inhaalwedstrijd tegen Friese Boys op het programma. De Kollumerzwaagsters staan onderaan, maar zijn in ‘the winning mood’ doordat zaterdagmiddag de eerste overwinning werd gepakt tegen Opende.