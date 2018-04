De Bazuin Augustinusga met overmacht Nederlands fanfarekampioen

De Bazuin uit Augustinusga is zaterdag in schouwburg De Lawei in Drachten Nederlands fanfarekampioen geworden. De Bazuin zegevierde in de derde divisie.

In De Lawei stond de achtste editie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) op het programma. Fanfare De Bazuin uit Augustinusga onder leiding van Gerk Huisma wist met grote voorsprong kampioen te worden in de derde divisie. Valerius Variations was de scheidsrechter in deze divisie waarin zeven orkesten deelnamen.

Componist Philip Sparke schreef het muziekstuk op basis van het oude koraal ‘Merck toch hoe sterck’ en deze melodie komt in verschillende vormen terug in de compositie. Dirigent Huisma van De Bazuin wist een prachtige muzikale interpretatie neer te zetten waarbij de klankkleur van de Stynsgeaster fanfare het beste tot z’n recht komt.

De jury was lovend over de goed gebruikte dynamische verschillen, de strakke tempo’s en het lyrische middendeel van Valerius Variations. De beloning was fors: maar liefst 91 punten kende de jury toe aan de uitvoering door De Bazuin.

De Bazuin is eerder kampioen geworden in de derde divisiei, maar dit was de eerste keer onder leiding van de nieuwe maestro Gerk Huisma. Sinds 1 december zwaait Huisma de dirigeerstok bij de Stynsgeaster muzikanten en dat is een korte tijd voor zo’n belangrijk evenement.

De samenwerking tussen dirigent en de leden verloopt erg goed en dat biedt veel vertrouwen voor de toekomst, aldus De Bazuin. ,,Dat De Bazuin zich een jaar fanfarekampioen van Nederland mag noemen is loon naar hard en fijn werken.”