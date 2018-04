Dweil en Sop festivaI

Alle bekende meezingers komen langs en de organisatie hoopt en verwacht dat de bezoekers van het Feanster centrum gezellig mee gaan doen.

Wat zetten de deelnemende dweilorkesten op hun website:

Beiler Notenkrakers Deze achttien leden van de fanfare en mallet band uit Beilen bestaan sinds 31 december 2009 als de Beiler Notenkrakers. Deze echte feestband speelt op braderieën, markten, tijdens sportwedstrijden en andere feestelijke evenementen zoals deze keer het Dweil en Sop festival in Surhuisterveen.

Dweilorkest Dinges uit Emmen is een enthousiaste groep muzikanten die muziek en plezier maken voorop heeft staan. Het orkest is opgericht in de zomer van 2008 in Emmen. In de afgelopen jaren hebben ze een groot aantal optredens verzorgd. Dinges is dankzij het uitgebreide repertoire op vele manieren inzetbaar bij evenementen groot of klein: verjaardagen, bruiloften, bedrijfsfeesten, braderieën, festivals, opening van bedrijven en winkels, carnavalsavonden etc. Door het uitgebreide repertoire, de vrolijke muziek en het enthousiasme van de muzikanten trekt dit in felblauwe kleding gestoken orkest zeker de aandacht.

Dweilorkest 'De Boljeiers' uit het Friese Tijnje bestaat uit circa achttien enthousiaste muzikanten. Ze bestaan nu zes jaar en repeteren wekelijks onder leiding van dirigent André Klaver. Ons grote, voor elk wat wils, repertoire swingt de pan uit en bevindt zich tussen 'Je t’aime moi non plus' en 'Kom van dat dak af'. Daarnaast reserveren we voor speciale gelegenheden zwaar geschut, en zetten we de zaal behoudens instortingsgevaar, op z’n kop. Onze optredens variëren van huldigingen tot en met een meedogenloos 'Schön oktoberfest'. Kortom, een geweldige club muzikanten, allen trots op de club, die samen een knap stuk muziek ten gehore willen brengen.

Dweilorkest de Wettertoerkapel uit Drachten Het dweilorkest 'de Wettertoerkapel' is, al meer dan dertig jaar, binnen en buiten Friesland actief en brengt tijdens de meest feestelijke evenementen en partijen hun repertoire ten gehore. Het orkest heeft daardoor een spetterend en zeer breed repertoire opgebouwd. De typische gezellige, warme (luide) klanken zorgen direct voor een feestelijke gezelligheid, op wat voor locatie dan ook.

De Harrekieten is een blaaskapel bestaande uit een groep van ongeveer veertien muzikanten en bestaat sinds een hele tijd. Met veel plezier brengen zij een vrolijke noot bij feesten en partijen. Het repertoire dat ze ten gehore brengen is erg divers en varieert van Nederlandse hits tot Engelse klassiekers. U vraagt wij spelen is daarom het motto. De thuisbasis van Blaaskapel de Harrekieten is Surhuisterveen maar in heel Friesland zijn ze actief. Zolang er maar feest is dan zijn we graag van de partij. Ook buitenlandse tripjes (Duitsland en Groningen) behoren tot de mogelijkheden. Benieuwd waar wij binnenkort te zien zijn? Bekijk onze agenda.

Hymp hamp straat theater Het wereldberoemde (vooral in Fryslân) Hymp hamp straat theater geeft acte de precense. De naam 'Dweil en Sop festival' heeft deze keer een dubbele betekenis. In het Frysk heeft 'dweile en sopje' nog een andere betekenis en daar gaat Hymp hamp op de haar bekende wijze een leuke en verrassende draai aan geven. Wat dit precies inhoudt vertellen we niet, dat kunnen de bezoekers van dit festival zelf ervaren.

Deze nieuwe activiteit van de Promotiecommissie Surhuisterveen is een samenwerking met het bekende plaatselijk dweilorkest de Harrekieten. Aan het eind van de middag volgt er een geweldige apotheose. Om half vijf komen alle bands op de Kolk bij elkaar en gaan dan een aantal nummers gezamenlijk spelen. En de mannen en vrouwen kennende wordt dit een schitterende afsluiting van een geweldige middag in het Feanster koopcentrum.