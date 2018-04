Modeshow in Surhuisterveen op de langste rode loper

Midden in het hart van de Fryske Wâlden lopen per winkel acht deelnemers mee in deze schitterende voorstelling van de nieuwste mode trends. In totaal showen 120 mannequins kleding van heel verschillende prijs en stijl in het Feanster winkelcentrum. Dit alles wordt van commentaar voorzien door een icoon van de Nederlandse modescene: Fred van Leer.

Met zijn enorme dosis humor en kennis van alle nieuwe trends en ontwikkelingen op mode gebied is Fred van Leer bij uitstek de man die zorgt voor een perfecte sfeer. Vanaf een podium midden op De Kolk in Surhuisterveen gaat Fred van Leer samen met dj William zorgen voor een geweldige happening. Voor deze gelegenheid is De Kolk van Bakker Bart tot en met de Rabobank afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Fred van Leer, tevens de nieuwe presentator van het modeprogramma ‘Say yes to the Dress’ kwam al een keer naar Surhuisterveen. Dit beviel hem dusdanig goed dat hij graag nog een keer naar het gezellige dorp wilde komen.

De modeshow in het Feanster winkelhart start om 14.00 uur precies en om 14.30 organiseert Fred van Leer de stiletto-run. De deelnemers kunnen mooie prijzen in de vorm van modecheques winnen en ook hierbij zorgt Van Leer voor deskundig en humorvol commentaar. Vanaf 14.45 uur volgt de tweede ronde modeshow door de deelnemende winkeliers.



Vanaf kwart over drie is er tijd voor een ‘Meet and Greet’ met Fred van Leer. Het is een modespektakel in het centrum van Surhuisterveen dat niemand wil missen, stelt de organisatie van het evenement. ,,Tot zaterdag 14 april.”