Eerste Feanster Schoolkorfbaltoernooi een groot succes

Onder goede weersomstandigheden is woensdag de eerste editie van het Feanster Schoolkorfbaltoernooi een groot succes geworden.

Ruim 220 basisschoolkinderen uit Surhuisterveen en Boelenslaan gingen op 11 april op het korfbalveld van kv It Fean de sportieve strijd met elkaar aan.

Het toernooi werd geopend door wethouder Jouke Spoelstra, verantwoordelijk voor onder andere sport, accommodaties en leefbaarheid in Achtkarspelen. Spoelstra sprak lovende woorden over de organisatie van het toernooi en voltrok de openingshandeling door een doelpoging op de korf.

Nadat alle wedstrijden van de zes poules waren gespeeld, werden de punten bij elkaar opgeteld. Van elke poule kreeg het team met de meeste punten een fraaie beker. Deze bekers werden uitgereikt door André de Jong, directeur van toernooihoofdsponsor TIKO Kinderopvang.

Tevens gingen er prijzen naar de winnaars van het spijkerbroekhangen en het 1-minuut-korfschieten. Tot slot kregen alle deelnemende basisschoolkinderen een vaantje uitgereikt. Kortom, iedereen is winnaar bij het Feanster Schoolkorfbaltoernooi 2018.

De poulewinnaars zijn:

Groep 3 - 1e prijs It Skriuwboerd, Surhuisterveen (Team 2)

Groep 4 - 1e prijs De Waldiik, Boelenslaan

Groep 5 - 1e prijs It Skriuwboerd, Surhuisterveen (Team 1)

Groep 6 - 1e prijs De Bernebrêge, Surhuisterveen (Team 2)

Groep 7 - 1e prijs De Bernebrêge, Surhuisterveen (Team 1)

Groep 8 - 1e prijs It Skriuwboerd, Surhuisterveen (Team 2)

Korfbalvereniging It Fean kijkt terug op een zeer geslaagde dag waarbij basisschoolkinderen van groep 3 tot en met groep 8 op een leuke manier kennis hebben kunnen maken met de korfbalsport. Een tweede editie in 2019 wordt door It Fean dan ook zeker niet uitgesloten.