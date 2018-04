Almaar groeiend Pikulan uitermate tevreden met locatie aan De Dellen

Hoe het komt, begrijpen ze zelf eigenlijk ook niet. Maar sinds de verhuizing naar De Dellen in Surhuisterveen in 2015 is de omzet van Pikulan zo goed als verdubbeld.

Niet alleen de verkoop van tweedehands spullen in de winkel is enorm gestegen, de aanlevering van goederen is navenant gegroeid. Om al deze spullen te kunnen vervoeren, heeft de organisatie deze maand een nieuwe vrachtwagen aangeschaft.

Bij de verhuizing van het schuurtje aan de Gedempte Vaart naar de Vierhuisterweg werkte Pikulan in 2002 nog met zo’n twintig vrijwilligers. Er waren al ruim zestig mensen die meedraaiden in de organisatie tijdens de verhuizing naar de huidige locatie. ,,Momenteel werken we zelfs met bijna zeventig personen”, aldus voorzitter Bouke Baron die erbij zegt zelfs nog wel meer mensen te kunnen gebruiken.

De groep vrijwilligers vergrijst wel enigszins en Pikulan is nog op zoek naar een aantal chauffeurs en bijrijders. ,,Zo'n twee keer per week rijden we met de vrachtwagen uit langs geplande routes om onder meer meubels op te halen”, vertelt Gaele Dijkstra die de leiding heeft in het onderkomen aan De Dellen. ,,Alles wordt hier gesorteerd en verkoopbare spullen krijgen in de winkel een plekje.”

In negen jaar tijd heeft de vrachtwagen al bijna zestigduizend kilometer gereden. Ook de nieuwe wagen is gekocht en in onderhoud bij het Harkemaster garagebedrijf Alex Kooistra. Het voertuig is speciaal geschikt voor meubelvervoer. ,,Het zijn bijna allemaal senioren die er mee rijden”, wijst Baron op bijvoorbeeld een voorziening als een laadklep. ,,Zo hoeven de heren niet al teveel meer te tillen.”

Pikulan brengt al sinds 1982 geld bijeen voor mensen in Indonesië, waar nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden wordt geleefd. Dit jaar gebruikt de organisatie bijna 180.000 euro voor 360 rechtstreekse adopties. Zo’n driehonderd kinderen worden geholpen met voorzieningen zoals schoolgeld en er gaat nog geld naar gezondheidszorg en onderhoud van scholen.

,,Het blijft maar groeien”, glundert Baron die er van overtuigd is dat er een zegen rust op het werk dat ze doen. Pikulan is erg blij met de locatie aan De Dellen in Surhuisterveen waar veel doorgaand verkeer is. Dit levert echter ook weleens problemen op. ,,De buren klagen weleens over de auto's die op de weg parkeren. We zijn nog steeds samen met de gemeente op zoek naar een oplossing.”