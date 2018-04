Groep 8a van CBS de Lichtbron was op donderdag 12 april in de ban van opnames van het programma Tsjek van Omrop Fryslân.

Presentator Raynoud wist de groep tot groot enthousiasme op te zwepen. De redactie van het programma was erg te spreken over de sfeer op de school. Thema was: Tweede wereldoorlog en de bevrijding. Op maandag 16 april is De Lichtbron op TV te zien.