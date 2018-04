PKN-kerk te Drogeham houdt rommelmarkt

Op vrijdagmiddag 20 april kunnen de inwoners van Drogeham hun spullen langs de weg zetten. De jeugd van Drogeham komt dan vanaf 17.00 uur deze spullen ophalen. De opbrengst is bestemd voor jeugdwerk 'Faith' en voor ‘'Cliniclowns in Friesland’.

De CliniClowns laten zieke kinderen lachen, ontspannen en genieten. En dat gebeurt op verschillende plekken in Friesland. In 1993 speelden de eerste twee CliniClowns met zieke kinderen in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Tegenwoordig, ruim twintig jaar na de oprichting, heeft CliniClowns zeventig clowns in vaste dienst. CliniClowns komen bij kinderen in ziekenhuizen en instellingen op bezoek. Ze spelen samen, waardoor de kinderen afleiding en plezier beleven en even vergeten dat ze ziek zijn.