New Generation dienst in FIambou

Het thema is: Verleiding!

Allerlei dingen worden ons aangeprezen die we moeten hebben. Via de reclames in de media, via de folders op je deurmat en onderweg door het dorp. Die nieuwe iPhone, kleding, de geur van lekker eten, elke dag opnieuw heb je te maken met verleidingen. Hoe blijf je daarin staande? Hoe kun je elkaar daarin helpen? Muzikale medewerking komt van de band Lifenote en spreker is Anne-Willem Hoekstra.