Leerlingen Lauwers College schitteren bij Culto

De tweede editie van de culturele happening Culto bood volop entertainment.

In De Colle zetten leerlingen en docenten van de locatie Buitenpost van het Lauwers College een sprankelende show neer met theater, muziek en dans. Als rode draad door de avond liep een verhaal over de ontmaskering van cybercrimegeboefte binnen een eigen politiekorps. In deze voorstelling - waarin op hilarische wijze ook de draak werd gestoken met onder meer bezuinigingen, persoonlijke verrijkingen en privileges aan de top - speelde volksheld Robin Hood de hoofdrol. De diverse scenes werden afgewisseld door muzikale acts. Bij deze optredens speelden leerlingen alleen of in combinatie met docenten.

Het script voor het verhaal werd, net als bij de eerste editie van Culto in 2017, geschreven door de docenten Bart van Overveld en Agnes Busse. Om het culturele leven op het Lauwers College van een impuls te voorzien, kwamen zij twee jaar geleden met het idee om de Culto-avond op te zetten. In velerlei opzichten hebben culturele meetings met muziek, zang, dans en toneel een meerwaarde, is de overtuiging van beiden. ,,Kinderen zijn heel creatief. En het geeft hen een enorme boost.” Dit alles kwam ook nadrukkelijk aan het licht bij Culto II. De leerlingen leverden een flinke bijdrage aan het script. ,,We willen eigenlijk wel meer tekst”, kregen Van Overveld en Busse bij de voorbereidingen te horen van ‘de heel positieve en dynamische groep.’ Door het meedoen aan Culto zijn er bovendien nieuwe vriendschappen ontstaan. Van Overveld: ,,Er sprake van kruisbestuiving. Het samen optrekken schept een band.”

In vergelijking met de eerste editie van Culto waren er ook meer kinderen die toneel speelden. De rollen vervulden de acteurs met verve. Datzelfde gold voor de muzikale hoogstandjes die de artiesten lieten horen. Het klaterende applaus dat regelmatig op hun hoofden neerdaalde en de staande, langdurige ovatie na afloop vormden het - terechte - bewijs dat er een prima performance was afgeleverd. In de komende periode bekijken Van Overveld en Busse of er een derde editie van Culto op touw wordt gezet. ,,We gaan alles even rustig op een rijtje zetten.” Voor de toeschouwers die bij de voorstelling waren, mag de school tot in lengte van jaren doorgaan met de culturele avond. ,,Dit evenement is belangrijk om talenten te ontplooien en de kinderen te prikkelen. In een mens zit vaak veel mens dan wij beseffen”, aldus een vader. Wat zijn zoon en de andere leerlingen op bühne presteerden, daarvoor toonde hij diep respect. ,,Hij heeft het lef wat zijn vader vroeger niet had...”

Een smetje op de avond was de - te - matige bezetting van de zaal. Een dergelijke voorstelling verdient meer publiek. Daar was iedereen het na afloop roerend over eens. Ook over de show was er een eensluidend oordeel. Busse: ,,Het was weer een fantastische avond en het ging allemaal heel erg vloeiend. Het is leuk om de kinderen te zien stralen. Daar doe je het voor.” Een van de liedjes aan het eind van de voorstelling van Rihanna was wat dat betreft van symbolisch betekenis. ‘Shine bright like a diamond’ gold voor álle acteurs en artiesten.