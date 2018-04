Kunstwerk it Skriuwboerd in nieuw jasje

De oud-leerlingen en -medewerkers van de school weten dat dit kunstwerk vroeger in het oude gebouw een belangrijke plek en functie had. Nadat it Skriuwboerd in 2001 in het MFC gehuisvest werd, werd het kunstwerk vakkundig opgeborgen. Na zestien jaar moest hij weer verplaatst worden omdat de garagebox waarin hij opgeborgen zat afgebroken zou worden om plaats te maken voor het nieuwe schoolplein. Dit was de kans voor Aan om uit te zoeken of het kunstwerk nu wel opgehangen kon worden aan de buitenmuur van het gebouw. Gelukkig werd de knoop snel doorgehakt door de zakelijke leider van 'it Vleckehus' en kon Aan zijn gang gaan.

Het resultaat: een prachtig vernieuwd kunstwerk. Alle onderdelen van de onderwijs komen hierin naar voren. Afgelopen donderdag kwam meester Sikkema (oud directeur) op bezoek om met eigen ogen het resultaat te bewonderen. Vol verbazing en met veel lof werd er naar het kunstwerk gekeken. Het hedendaagse onderwijs in de school; het onderwijs in het algemeen aan de buitenmuur.

Locatieleider Lammert Kamsma: ,,Wat geweldig dat we deze kans konden krijgen en nog mooier wat onze conciërge gedaan heeft. We komen alweer tot de conclusie dat wij echt niet zonder 'onze' meester Aan kunnen. Namens iedereen: bedankt!"