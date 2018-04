Feestelijke opening Feanster moune

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd. Er is genoeg te beleven bij de molen en de toegang is gratis.

Het bestuur van de molen en de actieve vrijwilligers willen de bezoekers graag laten zien wat er op de molen gebeurt en hoe er aan wordt gewerkt. ,,In feite neemt men een duik in het verleden. Want zoals het meel nu in de molen wordt gemalen, zo werd het honderd jaar geleden ook gemalen op deze plek. Alleen was het toen het bestaansmiddel van de molenaar. Nu is het een levend monument”, laat bestuurslid Jan Benedictus weten.

De molen kan bezichtigd worden op eigen houtje. ,,Men kan ook meedoen met een rondleiding onder leiding van een van molenaars of molenaars in opleiding. Bijzonder interessant is dat men de restauratie van de oude maalstoel op de begane grond kan bekijken. Belangstellenden kunnen daarbij zien wat er moet gebeuren aan houtbewerking en herstel van maalsteen”, aldus Jan Benedictus.

Tijdens de open dag worden de bezoekers getrakteerd op een kopje koffie met thuisgemaakte molencake. Voor de thuisbakkers heeft Jan Benedictus nog een tip. ,,De cakemixen en koekmixen zijn eveneens te koop. Dan kan men zelf thuis ook molencake bakken.”

Verder zijn er ook ambachtelijke molenbroden te koop, vers gebakken door de plaatselijke bakkerij Van der Bijl. Theewinkel Kraft is aanwezig met een stand. Daar kan men theesoorten proeven en kopen. De vrijwilligers van de molen zijn op Koningsdag eveneens aanwezig op de Feanster Vrijmarkt. Daar presenteren ze haar ambachtelijke en overheerlijke cake- en koekmixen.