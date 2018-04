29ste Zomerdamtoernooi Friesland in aantocht

Het is een uitstekende gelegenheid voor dammend Noord Nederland om na afloop van de clubcompetities ervaring op te doen voor het komend seizoen. Er wordt volgens het moyenne systeem gespeeld en het is de bedoeling is om drie groepen te maken die ongeveer even groot zijn. Het is dus afhankelijk van de totale deelname en uw rating in welke groep u terecht komt. Om in aanmerking te komen voor het groepskampioenschap dienen minimaal tien van de veertien wedstrijden te worden gespeeld. Na drie gespeelde ronden kan er niet meer worden aangemeld voor deelname.

Het speeltempo bedraagt veertig minuten en één minuut per zet en notatie is verplicht. Remise is niet toegestaan voor de veertigste zet. Aanvang van de wedstrijden is 20.00 uur. Op dat moment wordt de klok in werking gezet. Bericht van verhindering op de speeldag uiterlijk tot 12.00 uur (zie onderstaande gegevens Joop de Graaf).

Het toernooi voldoet aan de criteria om als ratingtoernooi te worden aangemerkt. Deze rating is geldig na 1 juli 2018. Bijdrage per deelnemer is €15,- contant te voldoen aan de penningmeester op de eerste speelavond..

Speellocaties:

Cafe de Haven Surhuisterveen op maandag.

Hof van Schoterland Mildam op dinsdag.

Speeldata:

Surhuisterveen Mildam

1 mei

7 mei 15 mei

22 mei ( 21 mei pinkstermaandag)

28 mei 5 juni

11 juni 19 juni

25 juni 3 juli

9 juli 17 juli

23 juli

30 juli (Slotavond)

Aanmelding voor het toernooi voor 30 april 2018 naar johannesdegraaf@kpnmail.nl of 06-22919013