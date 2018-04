Tilster collectief teveel voor Noordbergum

Behoudens het eerste kwartier hebben de Tilsters het opvallend gemakkelijk gehad maar dat werd door een ijzersterke collectief zelf afgedwongen. Met de geenszins geflatteerde 5-1 winst werd uitstekend zaken gedaan.

Het eerste kwartier gebruikten de gasten om de boel wat af te tasten en liet men Noordbergum het spel maken maar dat ging de thuisclub uiterst stroef af. SC Kootstertille schakelde een tandje hoger en dat leverde al na twintig minuten succes op. Wilco van der Heide belastte zich met een vrije trap en zag de bal via de lat en paal bij de attent reagerende Aize Storm uitkomen. Met een beheerste boogbal verdween de bal over doelman Jurjen Johan Lanting tegen het net: 0-1. Vijf minuten later mocht de Noordbergumer sluitpost het zichzelf kwalijk nemen dat hij te laat anticipeerde. Met een strakke schuiver in de verre hoek bracht Jouke Waaksma Bzn zijn team op een comfortabele 2-0 voorsprong. De gasten namen jammer genoeg gas terug waardoor Noordbergum kansen rook. Na een vrije schop was Klaas de Boer dichtbij een tegentreffer. De vaak met scherp schietende routinier, nog voor de wedstrijd voor zijn driehonderd competitietreffers gehuldigd, zag zijn inzet echter vlak voor de doellijn weggewerkt. SC Kootstertille nam het initiatief weer over en de beste man van het veld, Gerbrand Waaksma, was met een vliegend schot dichtbij een derde doelpunt voor de Tilsters. De bal scheerde echter centimeters langs de verkeerde kant van de paal. Op aangeven van Tom van der Veen was Aize Storm even later het zelfde lot beschoren. Het publiek verwachtte na de theepauze een offensief van Noordbergum maar SC Kootstertille sloeg na twee minuten keihard toe. Jouke Waaksma Bzn gaf een dieptebal op Aize Storm die vervolgens technisch zeer fraai raak schoot: 0-3. De gasten voerden het tempo nog meer op en het arme Noordbergum wist in deze fase niet meer waar men het moest zoeken. Zo strandde Jouke Waaksma Bzn op doelman Lanting en zag Tom van der Veen de bal na een kiezelharde inzet via de onderkant lat het veld weer inspringen. SC Kootstertille creëerde tal van kansen maar wist deze vooreerst niet te verzilveren. Uit het niets kwam Noordbergum tien minuten voor tijd aan de naar later bleek enige treffer. Scheidsrechter S. van Vugt kende Noordbergum een dubieuze vrije schop toe en na een tikje opzij dreunde Vincent Hoekstra de bal genadeloos in de kruising: 1-3. Nog voordat de thuisclub zich goed en wel had opgesteld, beroofde SC Kootstertille het duel - voor zover er sprake van kon zijn - van alle verdere spanning. Tom van der Veen bediende Jouke Waaksma Bzn en die bracht met dodelijke precisie, het verschil weer op drie treffers. Vijf minuten voor afloop herhaalde Jouke zijn kunstje en was de assist van broer Gerbrand oogstrelend. De op maat aangesneden bal werd vervolgens uitstekend door Jouke Waaksma afgerond en met zijn derde treffer tekende hij voor de uiteindelijke 1-5 eindstand.