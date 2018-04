Voorronde korenfestival in Surhuisterveen

Het Nederlands Koorfestival (NKF) viert zijn 50-jarig jubileum als belangrijkste korencompetitie van Nederland. De competitie vormt de opmaat voor de landelijke competitie, waar alle provinciale winnaars strijden om de nationale titel ‘Koor van Het Jaar 2018’.

Voor Noord-Nederland strijden zeven koren om de eretitel. Van popkoor tot klassiek, de variatie in stijlen is groot. Ieder koor wordt door een professionele jury op tien objectieve criteria beoordeeld. Het koor dat het hoogste aantal punten behaalt verdient een directe plaatsing voor de Nationale NKF Finale 2018 op 2 juni a.s. in Hengelo.

Ook het aanwezige publiek mag zijn stem uitbrengen voor de NKF Publieksprijs. Daarmee heeft het publiek een belangrijke stem in de grootste korencompetitie van Nederland.

Kaarten kosten in de voorverkoop 9 euro. Kinderkaarten kosten 4 euro. Deze kaarten zijn te bestellen via de website van het NKF: www.nederlandskoorfestival.nl . Aan de kassa kosten de kaarten respectievelijk 12 en 5 euro. Meer informatie en reservering www.nederlandskoorfestival.nl/overijssel.