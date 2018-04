Surhuisterveen wint op valreep van Donkerbroek

In de eerste helft kregen zowel de thuisclub als de hekkensluiter voldoende kansen. Het had bij rust ook zomaar 3-3 kunnen staan. Dat gebeurde echter niet (0-0), waarna Surhuisterveen de wedstrijd in de tweede helft alsnog naar zich toetrok (2-1).

De 0-0 ruststand was voor trainer en leider reden om in te grijpen. Wierd Hamstra kwam voor Lammert Veenstra op linksback. Hierdoor kon Robert Jan Vos op de linkshalf zorgen voor de nodige stootkracht. Dit was vooral noodzakelijk, toen spits Dennis de Jong met een blessure het veld moest verlaten. Ook Bart Cazemier (werk), Bart Bosgra en Wesley de Vries waren wegens blessures niet inzetbaar. Dit was voor Surhuisterveen een stevige aderlating. Maar ondanks de matige wedstrijd, bleven de Feansters attent. Joeri Feenstra wist in de 57ste minuut met een geweldige vrije trap de 1-0 te scoren. Matig verdedigen zorgde vier minuten later echter voor de gelijkmaker.

Het duel werd iets grimmiger, waardoor de scheidsrechter het steeds drukker kreeg. Ook de Donkerbroek supporters roerden zich steeds luider aan de zijlijn. In de allerlaatste minuut vlogen twee Feanster aanvallers door de Donkerbroek-achterhoede, die aan de noodrem moest trekken. Het gevolg: een strafschop voor Surhuisterveen. Hier wist Sjoerd Veenstra wel raad mee en zo boekte Surhuisterveen op de valreep een overwinning.