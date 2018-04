Nieuw rock- en metalfestival: Surhuzum Open Air

Het idee voor het festival ontstond eigenlijk toen duidelijk werd dat Wâldrock er mee zou stoppen. Na vele jaren er regelmatig over gepraat te hebben, raakten er steeds meer mensen, waaronder ook de jongere garde, enthousiast. ,,Het is doodzonde dat er steeds meer festivals verdwijnen, dus de hoogste tijd voor een nieuw initiatief”, zo luidde de redenering.

Eind 2017 staken veertien mannen en één vrouw de koppen bij elkaar en werd besloten om het SOA-avontuur aan te gaan. In het dagelijks leven variëren de door de bestuursleden uitgeoefende beroepen van juridisch adviseur tot glaszetter, van ict’er tot opbouwwerker, van bankmedewerker of behanger tot student et cetera. Het is een zeer gemêleerde bestuurssamenstelling doch allen met één gemeenschappelijke interesse: het organiseren van een rockfestival.

Op zoek naar een geschikte locatie werd in het buurtschap ‘Ophûs’ - in de volksmond de Pûs (fonetisch: de Poes) genoemd - een geschikte locatie gevonden. Het betreft een locatie die niet alleen vanwege de naam is gekozen, maar die ook is gekozen om een zo gunstig mogelijke festivalsfeer (à la Wâldrock) te scheppen.

Financieel heeft elk bestuurslid een flinke duit in de spreekwoordelijke zak gedaan zodat de onkosten daarmee gedekt kunnen worden. Via de kaartverkoop, de inkomsten uit de horeca en met behulp van sponsoren hopen de bestuursleden het door hen geïnvesteerde geld terug te kunnen krijgen. Mocht er geld overblijven, wat wel de hoop is, dan zal dat in een volgende editie worden gestoken.

Het festival gaat nagenoeg geheel op vrijwilligers draaien. Omdat ook de horeca in eigen beheer wordt gehouden zijn er heel wat vrijwilligers nodig. ,,Maar in Surhuizum en Augustinusga, waar de bestuursleden vandaan komen, staan mensen inmiddels al in de rij om te mogen helpen.”

Inmiddels zijn zeven bands voor het festival vastgelegd. Naast drie algemenere rockcoverbands zijn er vier tributebands vastgelegd. Deze laatstgenoemde tributes spelen werk van AC/DC, Iron Maiden, Pearl Jam en Metallica.

Op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl is de online kaartverkoop inmiddels begonnen. De kaartverkoop loopt boven verwachting goed. Hoewel het terrein heel groot is, is om logistieke redenen het aantal kaarten de eerste editie beperkt. Eerste insteek is dat het vooral een leuk festival met een gemoedelijke sfeer wordt, aldus het bestuur. De inrichting van het terrein en de aanwezige schuiltent, voor als de atmosferische omstandigheden niet meezitten, zal daarom worden afgestemd op het totale aantal verkochte kaarten.

Op de vrijdagavond voorafgaand aan het festival is er een foreplay in de vorm van een darttoernooi. Daarbij is de muzikale omlijsting in handen van de Release Musicshow.