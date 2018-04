Gerrit Terpstra kampioen bij damclub TTS Surhuisterveen

De eerste kampioen bij damvereniging TTS uit Surhuisterveen is bekend. In de hoofdgroep is de titel voor Gerrit Terpstra.

Doordat Rein van der Wal maandagavond in zijn partij tegen Haye Wittermans niet verder was gekomen dan remise, was Gerrit Terpstra voor hem onbereikbaar geworden. Terpstra kan terugzien op een geweldig seizoen waarin een recordaantal punten werd behaald. Na één verliespartij in het begin hoefde hij vervolgens slechts vier remises toe te staan.

Ook in de degradatiezone werd nog volop gestreden. Joop de Graaf kon het niet bolwerken tegen Karel de Bruin. Ate Oosterhof bleek te zwak voor zijn oud clubgenoot uit Eastermar Anton van der Ploeg. Beiden komen in hun laatste wedstrijd uit tegen Rein van der Wal.

Henk Westerhof en Cees Dijkstra nestelden zich met hun remise op plaats 7 en 8. Westerhof heeft zelfs de mogelijkheid met nog één wedstrijd te spelen nog twee plaatsen te stijgen.

In de B-groep lijken twee promotiekandidaten te zijn afgehaakt. De winst van Willem Hofstede op Bareld Bekkema heeft laatstgenoemde uitgeschakeld omdat hij is uitgespeeld. Simen Atsma maakte aan de mogelijkheid van Jan Kunnen om naar de top door te stomen een einde door de pot op remise te houden.

Tjidsger Veenstra maakte geen fout. Ondanks hevige tegenstand van Sape Hiemstra behaalde hij de volle winst. Op 16 april zal in een rechtstreeks duel te worden uitgevochten wie gaat promoveren. Zo blijft het spannend in de mooiste onderlinge competitie van Noordoost-Friesland, aldus TTS. Het was maandagavond opmerkelijk dat alle 24 leden weer aanwezig waren.

Alle uitslagen op een rij:

Henk de Bruin - Reint Elzinga 1-1

Bareld Bekkema - Willem Hofstede 0-3

Symen Atsma - Jan Kunnen 1-1

Tjidsger Veenstra - Sape Hiemstra 3-0

Wytze vd Meulen - Tjipke Vlasma 3-0

Tjipke Vlasma - Johannes Baron 0-3

Rein van der Wal - Haye Wittermans 1-1

Cees Dijkstra - Henk Westerhof 1-1

Ate Oosterhof - Anton van der Ploeg 0-3

Joop de Graaf - Karel de Bruin 0-3

Toerbokaal:

Gerrit Terpstra - Luitzen v.d. Heide 3-0

Durkje van Beets - Frans Postma 3-0

Johannes Baron - Jan Hoogsteen 1-1

Ranglijst groep A:

Gerrit Terpstra 19-46 (kampioen)

Rein van der Wal 17-35

Anton vd Ploeg 20-28

Haye Wittermans 20-26

Jan Hoogsteen 20-21