De jongste rij-instructrice van Nederland woont in de Friese Wouden

De jongste rij-instructrice/rijschoolhouder van Nederland woont in Surhuisterveen. De negentienjarige Bianca de Bruin rondde haar laatste examens onlangs succesvol af.

Bianca de Bruin is er nu helemaal klaar voor om leerlingen op te leiden tot veilige en vertrouwde weggebruikers. ,,Ik ben vakkundig opgeleid, ook door veel stage te lopen bij diverse collega’s en natuurlijk bij mijn vader, die mij de kneepjes van het vak bijbrengt.”

De ouders van Bianca de Bruin hebben al meer dan dertig jaar een succesvolle autorijschool. ,,Ik zie hoe mijn vader - Geert de Bruin - zijn werk altijd met veel plezier doet. Hierdoor ontstond bij mij de interesse om ook voor dit vak te kiezen”, vertelt de nieuwbakken instructrice. ,,Ik heb altijd al passie gehad voor lesgeven. Afgelopen zomer heb ik ook de opleiding pedagogische medewerker afgerond, waar ik nu de vruchten van pluk. Ik beschik over heel veel geduld en stel mensen graag op hun gemak.”

Bianca de Bruin is niet alleen rij-instructrice, maar binnenkort ook officieel rijschoolhouder. ,,Wij streven er altijd naar om leerlingen in zo weinig mogelijk lessen op topniveau te krijgen”, zo vertelt ze over de werkwijze. Bianca de Bruin wordt mede- eigenaar van rijschool Geert de Bruin. ,,Ik ben blij dat ik op deze manier de kans krijg om eigen baas te worden, ook omdat mijn vader het druk heeft met 1Dag-Autotheorie. Hij kan daardoor wat minder vaak autorijles gaan geven.”

Ook is Bianca de Bruin al geïntroduceerd bij de CBR- rijexaminatoren en collega- rijscholen. ,,Het zijn echt hele leuke mensen. Ze hadden me gelijk al uitgenodigd voor een etentje. Heel gezellig!”

Rijschool Geert de Bruin had al een VW Golf. ,,Een hele goede lesauto.” Voor Bianca de Bruin werd er nog één aangeschaft. ,,Zo kan ik goed en professioneel van start gaan. Ik heb ontzettend veel zin in de toekomst als rij-instructrice.”