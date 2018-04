Stelpstra blijft, Van Hezel vertrekt bij Harkemase Boys

Stelpstra, momenteel bezig met zijn derde seizoen bij de Boys, is content met zijn verlenging van een seizoen. ,,Helaas ben ik een lange tijd geblesseerd geweest, maar de laatste weken word ik steeds fitter. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn niveau van voor de blessure weer ga halen”, zegt de spits.

Het gesprek met Technische Commissie heeft daaraan meegeholpen, zo stelt Stelpstra. ,,Ze hebben hun vertrouwen uitgesproken in mijn kwaliteiten en willen graag met mij verder, dus we waren er snel uit.”

Met de verlenging van Stelpstra heeft Harkemase Boys inmiddels vijftien spelers uit de huidige selectie ook voor volgend seizoen vastgelegd. Daarnaast is Jari Slort - hij komt over van NEC Delfzijl - voorlopig de enige nieuwkomer.

Jorco van Hezel vertrekt na drie seizoenen bij Harkemase Boys. ,,Ik heb een geweldige tijd bij deze club gehad”, vertelt de veelzijdige linkspoot. ,,Ik heb me bij Harkemase Boys altijd thuis gevoeld en werd hier gewaardeerd als speler en persoon.”

Een absoluut hoogtepunt voor Van Hezel is het kampioenschap in 2016. ,,En ook de periodetitel vorig jaar was een mooie prijs. Helaas kom ik dit jaar te weinig aan spelen toe. Dat is jammer, want ik heb ontzettend genoten van het spelen op De Bosk en de sfeer rondom thuiswedstrijden. Hopelijk spelen we nog negen mooie wedstrijden.” Van Hezel gaat op zoek naar een nieuwe club.