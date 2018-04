Buitenpost op titelkoers

Buitenpost is hard op weg naar de hoofdklasse. De Blauwkes wonnen zelf met 2-1 van Gorecht. Drachtster Boys verloor van Olde Veste waardoor de voorsprong nu is opgelopen tot tien punten.

De ploeg van René van der Weij speelde een goede eerste helft. Na een kwartier spelen stond het al 2-0 na doelpunten van Rob Dijkstra, die raak kopte uit een hoekschop, en Rolf Dijk. De spits rondde een prachtige solo langs drie tegenstanders op even briljante wijze af.

Gorecht kon er helemaal niks tegen inbrengen. Pas op slag van rust kregen de gasten een kans via topscorer Robin Zuidema. Buitenpost had toen al met minimaal vier doelpunten verschil voor moeten staan, maar onder andere Rik Weening had deze middag het vizier niet scherp staan.

Na de thee begonnen beide ploegen afwachtend. Langzamerhand groeide de ploeg uit Haren wat in de wedstrijd en begon Buitenpost achteruit te lopen. Dit resulteerde in een terechte 2-1 door invaller Bob Poorta. Tegen het eind van het duel zette Gorecht aan op zoek naar de gelijkmaker. Die tweede goal viel bijna. Zo schoot een Gorechter naast en knalde Zuidema snoeihard op de paal. ,,Misschien is dat het geluk dat een koploper soms kan hebben”, reageerde Van der Weij. In blessuretijd kreeg Rudmer Loonstra een grote kans om het duel definitief te beslissen, maar hij miste, waardoor de stand 2-1 bleef.

Buitenpost speelt zaterdag de lastige uitwedstrijd tegen Winsum. Bij winst van de Blauwkes en verlies van Drachtster Boys is het kampioenschap al een feit. Maar Buitenpost zal het dan wel moeten stellen zonder Joost Jesse Visser en Durk de Haan die beiden geblesseerd uitvielen, naast Joran Olijve en Jorrit Terpstra die ook al langs de kant staan.

,,Eerst de blik op Winsum en dan weer hoge eisen aan onszelf stellen”, keek Dijk vooruit naar het duel.