Ook Suameer niet bestand tegen vuurkracht SC Kootstertille

Nu heette het slachtoffer Suameer dat zich nog gelukkig mocht prijzen met de soms ook nog slordige afwerking van de Tilsters. Een uitslag met dubbele cijfers had zeker niet misstaan.

Al in de vijfde minuut testte Wilco van der Heide de betrouwbaarheid van Suameer-doelman Gerrit van der Leest die de inzet met de vuisten nog wist af te wenden. Twee minuten later moest dezelfde sluitpost het antwoord schuldig blijven toen Menno Waasdorp de breedtebal van Tom van der Veen met een onhoudbare dreun in de verste hoek schitterende afmaakte; 1-0.

Opnieuw hadden de Tilsters een snelle voorsprong te pakken wat doorgaans goed voor het zelfvertrouwen is. Enkele minuten later had Suameer ook zo maar op gelijke hoogte kunnen staan toen Rikus Venema veel te veel vrijheid kreeg en kon plots voor Tille-goalie Albert Jan Merkus mocht opduiken. De inzet van dichtbij werd echter subliem door Merkus onschadelijk gemaakt.

In de veertiende minuut kwam de thuisclub op 2-0 en hoe. Aize Storm bediende Jouke Waaksma Bzn en met een achterwaartse omhaal á la Van Basten verdween de bal op schitterende wijze achter een verbouwereerde doelman Van der Leest. Vreemd genoeg zakte het spelpeil vervolgens naar een niet al te best niveau. Mede door het te lage tempo kon Suameer gemakkelijk overeind blijven. Tot aan de rust veranderde er niets en moest de thee voor de Tilsters helend werken.

In de tweede helft was er sprake van veel meer beleving en werd Suameer soms bij vlagen overklast. Het werd voor de gasten een kwestie van tegenhouden want zelf kwam men sporadisch nog tot een aanval. Ruim vijf minuten na de rust had SC Kootstertille haar voorsprong naar 3-0 getild dankzij een beheerste schuiver van Aize Storm.

Gerbrand Waaksma volleerde even later een bal pardoes op de lat en Wilco van der Heide kwam wederom niet verder dan het lichaam van de sluitpost. Na een kwartier spelen had Van der Heide wel een groot aandeel in de vierde treffer toen hij een bal fraai tussen de linies speelde en Aize Storm wist te profiteren van het apathisch toekijken van de complete gasten defensie. De beheerste afronding was vervolgens een koud kunstje.

Nog in dezelfde minuut ramde Wilco van der Heide via de doelman de bal nog tegen de paal. SC Kootstertille bleef het tempo hoog houden en een tsunami van aanvallen rolde op de Suameer-verdediging af. Met kunst en vliegwerk probeerden de gasten de thuisclub van scoren af te houden. Dit lukte vaak, maar twintig minuten voor het einde niet langer. Jouke Waaksma Bzn wist na een mooi opgezette aanval op fraaie wijze de tussenstand op 5-0 te bepalen.

Tien minuten later had SC Kootstertille ook doelpunt nummer zes en zeven te pakken. Wilco van der Heide was bij de zesde treffer het sluitstuk van opnieuw een schitterende aanval. Het slotakkoord was voor Sieds Tabak die de aangever van Gerbrand Waaksma beheerst binnenschoof en de eindstand op 7-0 bepaalde.

Harmen Tabak had even daarvoor ook een zeker lijkende treffer op zijn schoen. Maar na het technisch fraaie hoogstandje strandde hij op doelman Van der Leest.