Harkema-Opeinde viert remise bij Veenhuizen als winstpunt

Voor de tweede keer dit seizoen slaagde Harkema-Opeinde er in kampioenskandidaat nummer één Veenhuizen op een gelijkspel te houden. Het werd zaterdag 0-0 in het Drentse land.

Dit was een resultaat waar voor aanvang van de wedstrijd iedere Harekiet had getekend. Na afloop was er echter menig Fries supporter die hoofd krabbend terugkeek op die enorme mogelijkheid van Wilbert Huitema in de blessuretijd. Was die verzilverd, dan zouden er zowaar drie punten gestolen zijn uit het gevangenisdorp. Dat gebeurde echter niet, waardoor de wedstrijd Veenhuizen-Harkema Opeinde terecht geen winnaar kreeg.

De koploper maakte in september in Harkema indruk door een zeer verzorgd spelletje op de grasmat te leggen. Zaterdagmiddag lukte dat de Drenten op eigen veld niet. In de eerste helft had Veenhuizen wel een licht overwicht. Het slaagde er echter nauwelijks in uitgespeelde kansen te creëren.

Het dichtst bij een doelpunt was men in de zeventiende minuut. Toen gaf Robert Elsinga een gave voorzet, die door Theo Hoogeveen goed naar de verre hoek werd gekopt. Harkema-goalie André de Graaf was alert en werkte de bal naar de zijkant. In het overige van het eerste bedrijf kwam Veenhuizen niet verder dan wat speldenprikjes. Een voorzet van Theo Hoogeveen zeilde voor het lege doel langs en een afstandsknal van Robert Elsinga werd over gestompt door keeper De Graaf.

Harkema-Opeinde, waar Willem Spoelstra na zes-en-een-halve maand blessureleed zijn rentree maakte in de defensie, bleef vrij gemakkelijk overeind, al moest er wel hard gewerkt worden door de formatie van trainer Willem Schokker. In aanvallend opzicht kwamen de groengelen er niet aan te pas. Veenhuizen-doelman Jonathan Auwen hoefde 45 minuten lang niet in actie te komen.

Dat leek te veranderen na de helftwisseling. De Harekieten begonnen het tweede bedrijf feller en met meer druk op de bal. Toch leverde dit ook toen niet echte kansen op. Er was een situatie in de 51ste minuut waaruit meer te halen was geweest. Fokko Spinder speelde Alex van der Tuin in aan de linkerkant van het veld. Van der Tuin zag Chris Hoeksma zich in kansrijke positie bewegen in het vijandelijke strafschopgebied en leverde een goede pass af. Hoeksma raakte het leder verkeerd waardoor de bal een metertje of twee naast rolde.

Pas toen de klok de zeventig minuten had aangetikt, begonnen de voetballers uit het dorp van de strafkolonie zich weer iets nadrukkelijker te melden voor de Harkemaster veste. Aanvoerder Ferdinand Rozema schoot vanuit de tweede lijn rakelings langs de kruising. Zes minuten hierna kregen de gastheren hun grootste kans van de wedstrijd. Wesley van der Veen bracht de bal voor het doel. Daar stond Robert Elsinga, die van dichtbij, maar wel gehinderd door een Harkemaster verdediger, hoog over schoot.

De wedstrijd kabbelde hierna rustig naar zijn einde en Harkema leek probleemloos een punt over de streep te van trekken, tot het er in blessuretijd nog bijna drie werden. Na een slordigheid in de Drentse opbouw kwam de bal bij Sjirk Bruining terecht. Die speelde Wilbert Huitema in, die vogelvrij voor het Veenhuizen-doel stond. Huitema probeerde keeper Auwen te omspelen maar strandde op de doelman. Vanuit de rebound probeerde Huitema het met een schot maar wederom kwam sluitpost Auwen als winnaar uit de strijd.

Een zege voor de Harkemasters was te veel van het goede geweest, maar niemand van de gasten had er wakker van gelegen als er daadwerkelijk drie punten waren meegenomen uit Drenthe. In de minuten die resteerden, was het nog eenmaal gevaarlijk voor het doel van Harkema. Coen Schmidt miste de bal na een voorzet van Robert Elsinga. Meteen hierna floot arbiter Reitsema af.

Van de zestien wedstrijden die Veenhuizen speelde, kwam het drie keer niet tot winnen, waarvan twee keer tegen Harkema-Opeinde. Dat is iets waar de Harekieten best tevreden over kunnen zijn.

Met het punt schiet ‘De Heide’ evenwel weinig op, al was er ook weinig averij met het oog op de andere uitslagen. Positieve aanknopingspunten waren verder, zoals eerder gezegd, de rentree van Willem Spoelstra en het debuut van Minze Vries. Gezien de vele blessure- en ziektegevallen die de afgelopen week de kop opstaken, was het weer een hele puzzel voor de technische staf. Daarom mag het punt in Drenthe best gevierd worden als een winstpunt.