Gomarus College in actie voor Uganda

Het Gomarus College in Drachten is donderdag 28 juni tussen 15 en 19 uur in actie voor Uganda.

Die dag worden geen lessen gegeven op het Gomarus College. De school bruist dan van allerlei andere activiteiten om juist de lessen op een andere school mogelijk te maken. In Uganda wel te verstaan. Collega Wietske Klinker (zie foto) heeft daar met eigen ogen gezien wat er nodig is voor de kinderen voor wie onderwijs zonder hulp niet bereikbaar is. Veelal kinderen met een vluchtelingachtergrond moeten heel jong trouwen of werken, zonder te kunnen lezen, rekenen of schrijven. Dat daarmee hun toekomstmogelijkheden zeer beperkt zijn en hun kwetsbaarheid groot is zeker.

ZOA is een organisatie die al jaren hulp biedt in Uganda en het Gomarus College sluit hierbij aan.

In de allerarmste gebieden worden eenvoudige schoolgebouwen neergezet en van materiaal voorzien. Dat zorgt voor gelukkige kinderen (en ouders!!) met een toekomstperspectief.

De leerlingen van het Gomarus College spannen zich vooral sportief in om sponsorgeld op te halen.

Maar er is ook een nachtelijke lesmarathon gehouden en allerlei zelfbedachte acties.

Op de middag van 28 juni is het rondom de school één en al gezelligheid. Er is van alles te koop (heerlijk eten en drinken, rommelmarkt met veel mooie boeken, speelgoed e.d.) en te doen (rad van avontuur, spelletjes, boogschieten).

Iedereen is tussen 15.00 en 19.00 uur van harte welkom aan de Eikesingel 62.