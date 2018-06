De Wiekslag viert de komst van Hollandse Nieuwe

Om te vieren dat de nieuwe haring weer in het land is, werd deze typische Hollandse lekkernij afgelopen week geserveerd op Jenaplanschool De Wiekslag. Regelmatig haring eten is erg gezond en als Gezonde School wilde De Wiekslag deze proeverij niet voorbij laten gaan.

De haringen werden in emmertjes meegenomen naar school en ter plaatse vakkundig gekaakt in de kinderkeuken door de ‘haringdames’. Vervolgens gingen er schalen met stukjes haring rond in alle groepen. Voor veel kinderen was de zoute haring geen onbekende, ze smulden er dan ook heerlijk van. Er waren ook kinderen die voor het eerst kennis maakten met het eten van zoute haring. Bij deze groep waren de meningen over deze lekkernij wisselend.

Het team van de Wiekslag stond een mooie verrassing te wachten na afloop van de dag, zij konden gezamenlijk een ‘harinkje happen’. De kinderen, de haringdames en het team van de school zijn overeengekomen dat deze traditie absoluut voortgezet kan worden.

Foto’s Mardineke Kuiper