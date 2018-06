Volop muziek in De Lawei

Naturally 7 uit Amerika | Vocal play

Na eerdere succesvolle tournees is Naturally 7 weer terug in Nederland! Deze Amerikaanse zangsensatie veroverden de harten van muziekliefhebbers met hun eigen unieke muziekgenre; vocal play. Met vocal play brengt de groep meerstemmige zang naar een ongekend niveau met een act van wereldformaat. Deze manier van zingen gaat veel verder dan a capella en human beatboxing. De leden van Naturally 7 bootsen met hun stem tal van muziekinstrumenten na en klinken hiermee als een fantastische band. Na optredens voor miljoenen mensen in het voorprogramma van Michael Bublé is Naturally 7 op woensdag 17 oktober te zien in De Lawei.

The Kilkennys uit Ierland | Ierse folk

Vier vrienden uit de Ierse stad Kilkenny deelden hun passie voor muziek, stichtten een band en zetten menig pub op stelten. Twaalf jaar later heeft het viertal zijn repertoire vanuit de pubsferen naar wereldniveau getild en hebben ze een grote schare fans in heel Europa en tot in Boston, New York en Las Vegas. The Kilkennys hebben de traditionele Ierse muziek een nieuwe twist gegeven, zodat klassieke folksongs en ballades zowel de jongere generatie als de veteranen onder de muziekliefhebbers aanspreken. Op vrijdag 16 november laten zij in De Lawei het beste uit Ierse folk en ballads horen.

Van Dik Hout | Nederlandstalige rock

Al meer dan twintig jaar staat Van Dik Hout aan de top van de Nederlandse muziekindustrie met hun pure rock en poëtische teksten. Na een succesvolle theatertour in 2016/2017 is Van Dik Hout weer terug! Dit seizoen reist de rockband door het land met Het Beste Van waarin zij een ode brengen aan hun grootste hits. Bezoekers kunnen tijdens deze voorstelling meezingen met nummers als Alles of niets, Stil in mij en Zij maakt het verschil. Van Dik Hout is op zaterdag 8 december te zien in De Lawei.

Jeroen van der Boom

Jeroen van der Boom is een drukbezet man. Hij staat jaarlijks in een bomvolle ArenA met de Toppers, presenteert diverse tv-shows en komt geregeld met nieuwe muziek. En toch heeft Jeroen nog tijd over voor een theatertour! In zijn show Dit ben ik deelt Van der Boom alle mooie momenten uit zijn rijke carrière. Omdat in de intimiteit van het theater zijn veelzijdigheid als artiest nog beter tot zijn recht komt is Jeroen van der Boom op donderdag 7 februari te zien in De Lawei.

Thank God It’s Donna | Disco

De onbetwiste Queen Of Disco is het middelpunt in deze spetterende discoshow waarbij alle wereldhits de revue passeren in een show vol glitter en glamour. Zing en dans mee met de Stars On Broadway all-star cast en beleef Donna’s aangrijpende levensverhaal in Thank God It’s Donna!, de ultieme discoshow. Carolina Dijkhuizen zingt de sterren van de hemel met echte Donna-hits als Last Dance, I Feel Love, Hot Stuff, Bad Girls en Could It Be Magic komen voorbij. Thank God It’s Donna is op vrijdag 1 maart te zien in De Lawei.

Danny Vera

Danny Vera pakt muzikaal groter uit dan ooit! Waar hij tijdens zijn laatste theatertour The Lone Stranger zijn liedjes bracht met behulp van slechts een gitaar, kan het publiek nu compleet het tegenovergestelde verwachten. Bij Pressure Makes Diamonds is niet alleen de band terug, maar Vera voegt er ook een blazerssectie én strijkensemble aan toe. Gepositioneerd als een getatoeëerde, zachtaardige outsider heeft Vera de afgelopen jaren naast de festivals (ook Simmerdeis 2018!) en poppodia ook de theaters weten te veroveren. Op donderdag 14 maart is het zover.

