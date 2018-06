Expositie Thuis van Anne Woudwijk in twee kerken

Anne woudwijk heeft zich voor zijn tentoonstelling Thuis laten inspireren door de indianen als kleurrijk Noord-Amerikaans volk, dat gelooft dat het land waarop wij leven ons gegeven is door de grote geest. In zijn tentoonstelling beeldt hij uit hoe dit volk vanuit deze overtuiging leeft en zo zijn thuis hierop aarde vorm geeft.

Naast de tekeningen van het Noord-Amerikaanse volk gebruikt Anne ook de gemaakte zeefdrukken van de reis der dieren. De twee elementen van de tentoonstelling geven een indringende boodschap en nodigen uit om na te denken over het begrip thuis. Waar ben jij thuis als de volkeren op drift zijn en de aarde bedreigd wordt door de klimaatschommelingen?!

Twee kerken

De dubbeltentoonstelling is verdeeld over de Grote Kerk (uit 1743) aan de Zuidkade en de Doopsgezinde kerk (uit 1795) aan de Zuiderbuurt en is te zien op de zaterdagmiddagen tot en met 8 september, steeds van 13.00 tot 17.00 uur.

In de Grote Kerk zijn tekeningen over de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika, de indianen, te bewonderen. Indiaanse attributen en een boekentafel complementeren de tentoonstelling. In de Vermaning zijn een ‘mythologisch boek’, schetsen van de ‘reis der dieren’ (met een maquette) en zeefdrukken over de Neanderthalers te bezichtigen. De afstand tussen de twee kerken bedraagt slechts enkele honderden meters. Dat betekent dat de twee tentoonstellingen makkelijk op één middag bekeken kunnen worden.

Bovendien is de kunstenaar, Anne Woudwijk, iedere zaterdagmiddag een gedeelte van de middag op de lokaties aanwezig, om tekst en uitleg te geven. In de Vermaning zal op de meeste zaterdagen een kort orgelconcert gegeven worden door Rein Albert Ferwerda, soms bijgestaan door een jong talent uit de Ferwerda Academie. In de Grote Kerk zijn er iedere zaterdag, vanaf 16.00 uur inloopconcerten. Een verhalenverteller vertelt een aantal keren een verhaal uit de indiaanse traditie of een mythe, gerelateerd aan het ‘mythologisch boek’.