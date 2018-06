In het 3Provinciënland is woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juni het eerste lustrum van de 3 Provinciën fiets-3-daagse.

Voor het luttele bedrag van € 7,50 ontdekken fietsers in 3 dagen mooie plekjes en routes van 3Provinciënland, het gebied in een grote cirkel rond het punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe samenkomen.

Elke dag vertrekken de deelnemers vanuit Bakkeveen en wordt een gevarieerde route aangeboden. Wie meefietst, zal verbaasd zijn over de verschillende landschappen die je aantreft. In elke provincie is bovendien de mogelijkheid uitleg te krijgen bij een markant gebouw, de geschiedenis van een gebied of de werking van een bedrijf.

Deelnemers van de 3 Provinciën fiets-3-daagse kiezen uit 3 afstanden: 25, 40 en 60 km. Ook is het mogelijk om voor 1 of 2 dagen in te schrijven, alle informatie vind je op fiets.3beleef.nl. Alle routes zijn dit jaar bepijld: je kunt nu nog meer van de omgeving genieten.

De organisatie van de fietstocht is in handen van de vrijwilligers van TIP - 3Provinciënland, vroeger het VVV-kantoor, te Bakkeveen. Vorig najaar zijn de routes al verkend door 6 personen en afgelopen maand zijn de puntjes op de “i” gezet. “We kennen de omgeving erg goed en hebben goede contacten. We hebben er plezier in je 3 dagen te laten genieten van de afwisselende omgeving”, aldus één van hen. TIP is bereikbaar via email tip@bakkeveen.nl en eventueel telefonisch gedurende de openingstijden van het kantoor: 0516-541066

Data in 2018: woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juni. Meer informatie en inschrijven: fiets.3beleef.nl