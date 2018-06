Tranen van blijdschap, geluk en ontlading bij première Mata Hari

De buitengewone artiesten keken reikhalzend naar deze avond uit. Het ging goed. Beter dan ze durfden dromen. Ruim 900 mensen keken anderhalf uur lang geboeid naar de voorstelling. Het levensverhaal van Mata Hari is een professioneel stuk met verrassende elementen, sierlijke dansen en de nodige dosis humor. Wanneer het doek onder luid gejuich sluit, breken de spelers. Ze omhelzen elkaar. Tranen van blijdschap, geluk en ontlading. ,,Dit was echt geweldig,’’ klinkt het in de foyer.

Kippenvel

Het was genieten. Voor zowel de spelers als het publiek. ,,Beter dan deze voorstelling kan niet,’’ staat er in het gastenboek. Een ander schrijft: ,,Kippenvel, tot tranen geroerd. Dikke klasse.’’ Weer een ander roemt het talent bij Talant. ,,Wat een geweldige avond. Wat een feest!’’

Voor doven en slechthorenden was er een gebarentolk en een schrijftolk. ,,Het was een bijzondere en soms ontroerende avond. Zeker voor dove mensen, want zij kunnen eigenlijk nooit naar zo’n voorstelling,” aldus Albertsje Spliethoff van Hoor Friesland.

Posthuis Theater

Woensdag 20 juni spelen de artiesten van Talant en Wil in een eveneens uitverkocht Posthuis Theater in Heerenveen. Bij deze voorstelling is een tolk van stichting ‘Komt het zien’ aanwezig die zorgt voor een unieke theaterbeleving voor blinden en slechtzienden. De voortstelling is een initiatief van Talant in samenwerking met Special Arts en Stichting Artertainment.