Speciale voorstelling Finestra Aperta zondag met blinden- en doventolk

Finestra Aperta is een spectaculaire, moderne muziek- en circustheater voorstelling van Blau Hynder en Boost Producties met Schouwburg De Lawei als coproducent.

Voor iedereen

Deze middag is speciaal georganiseerd in samenwerking met Stichting Komt Het Zien en Hoor Friesland. In het kader van toegankelijkheid LF2018 heeft het productieteam van Finestra Aperta zich er extra voor ingezet om dit voor elkaar te krijgen.

Op deze middag is iedereen welkom. Daarnaast zijn er voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden extra vrijwilligers voor begeleiding. Ook worden er diverse faciliteiten gerealiseerd om alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Finestra Aperta betekent Open Venster en wil dit ook uitstralen naar deze 2 doelgroepen.

Beleving

Finestra Aperta neemt je letterlijk mee naar een verlaten eiland voor een woordeloos verhaal over de liefde. De dampende lijven van acrobaten laten je daar anderhalf uur lang op het puntje van je stoel zitten. In het midden van de grootste bamboedome van Europa klimmen, vliegen, duiken en rollen ze door de lucht in een decor van hout en touw. Begeleid door symfonische klanken en beats die de kleurrijke band voor ze speelt, laten de performers op onvoorstelbare wijze zien waar het menselijk lichaam toe in staat is. Een show die spannend is van de eerste noot tot de laatste sprong.

Het vervoer per boot naar de locatie en de voorstelling in de dome, maakt Finestra Aperta tot een bijzondere beleving. Eten van te voren is ook mogelijk, reserveren kan bij aankoop van de kaartjes.

Aanmelden

Stichting Komt Het Zien zet zich in om het bezoeken van theatervoorstellingen voor blinden en slechtzienden mogelijk te maken. Hoor Friesland zet zich al jarenlang in voor de integratie van doven en slechthorenden in de maatschappij. Aanmelden voor deze speciale voorstelling kan via info@komthetzien.nl of info@hoorfriesland.nl of door contact op te nemen met een van de organisaties.

De voorstelling speelt nog de hele maand juni. Info via www.finestraaperta.nl, reguliere kaarten via De Lawei (www.lawei.nl).