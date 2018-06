Repair Café Drachten

Het Repair Café is van 13 tot 15.30 uur.

Bezoekers kunnen terecht voor kapot klein huishoudelijk materiaal, er zijn kundige vrijwilligers aanwezig. De naaister zit er voor klusjes, ook voor Senseo-problemen is iemand aanwezig.

De poppendokter en computer/It specialist zijn er niet.

Het RCD gesloten is in juli en augustus, in september is weer een nieuwe RCD.