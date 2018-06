Philipsbuurt wil 'gekaapt' Reidingpark terug

De wijk De Bouwen is voorzien van WhatsApp buurtpreventieborden. De buurtbewoners klagen vooral over de jeugd in het Reidingpark.

De wijk naast het Reidingpark is boos. Door de overlast van jongeren durft niemand meer het park in. De buurtbewoners willen hun park terug.

Het Reidingpark is vijftien jaar geleden flink gerenoveerd. De paden werden opgeknapt, de doorgangen naar Berglaan en de Meent werden verbeterd en de ‘hoge bult’ werd voorzien van betonnen banken. Gezellig, zo'n park in de buurt, met eendjes in de vijver en roeken in de hoge eiken. Maar de buurtbewoners durven er amper meer te komen. Het park wordt nu in een adem genoemd met geweld, drugs, prostitutie, aanranding en lawaai tot diep in de nacht. ,,Wy ha der echt lêst fan. It duorret al trije jier en it wurdt hieltyd slimmer'', zegt een van de bewoners.

Whats-appgroep

Onlangs hebben ze een vergadering gehad. Ze zijn de overlast zat en hebben een Whats-appgroep opgericht. Op hun verzoek heeft de gemeente aan De Meent en de Singel Whatsapp-preventieborden geplaatst, zodat inbrekers weten dat de buurt oplet. Maar deze borden zijn niet voor inbrekers, ze zijn bedoeld om elkaar te waarschuwen bij onheil en verdachte activiteiten in en rond het Reidingpark. Dankzij de app kunnen ze ook de klachten verzamelen en vastleggen. Zo kunnen ze straks aan de gemeente laten zien wat er allemaal speelt. Sinds de start van de appgroep half mei regent het op de mobieltjes van de meer dan veertig deelnemers meldingen en foto’s van verdachte auto’s.

Intimiderend

Het gaat om het deel van wijk De Bouwen tussen de Drift en de Singel, het Reidingpark en de Kaden, een oude Philipsbuurt uit de jaren vijftig, met in totaal zo’n 120 woningen. De overlast is een paar jaar geleden begonnen, zeggen buurtbewoners, die anoniem willen blijven. De overlast wordt veroorzaakt door verschillende groepen jongeren, in totaal een man of dertig, die onderling ook wel eens ruzie hebben en vechten. De politie komt met regelmaat in het park, soms drie keer op een dag. ,,Dit weekend is er al weer iemand opgepakt. Als vrouw durf ik met mijn hondje of met mijn kleinkinderen niet meer alleen door het park. Je wordt bijna altijd aangesproken en ze maken schuine opmerkingen. Het is heel intimiderend, je wordt er gewoon bang van.’’

Rotzooi

In het park wordt veel rotzooi achtergelaten, van drugsspuiten en gebruikte condooms tot lege flessen en menselijke ontlasting, zeggen de boze buren. ,,En tot ‘s avonds laat klinkt er luide muziek en gegil en apengeluiden.’’ Bovendien worden er in het park drugs gedeald. ,,Se komme der foar út Grins en sels Almere. Dat witte wy troch de kentekens fan de auto’s dêr’t se yn komme.’’

De buurtbewoners zeggen dat het veelal om Afrikanen gaat. ,,Wy tinke asylsikers, want om de pear moannen binne der wer oare jonges.’’ Dat is ook de reden dat ze een gesprek willen met de gemeente, politie en het AZC, om tot een oplossing te komen voor het probleem. ,,Wy binne der goed sêd fan, der wurdt al hiel lang oer praat, mar it is tiid dat der in kear wat oan dien wurdt.’’ Een oplossing is niet eenvoudig, weten de omwonenden. ,,Je moet de oorzaak weghalen. Geef die asielzoekers een eigen plek, geef ze wat te doen en begeleid ze.’’

Foto’s Harry van der Linde