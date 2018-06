Nieuw kunstgrasveld voor VV Rottevalle

Bovendien was het oude kunstgrasveld nog ingestrooid met het zogenaamde rubbergranulaat van vermalen autobanden. Nog steeds is de discussie over de gezondheidsrisico’s van dit materiaal nog steeds niet geluwd. Rottevalle is dan ook heel gelukkig met het besluit van de gemeente Smallingerland om het nieuwe veld niet weer te laten instrooien met rubbergranulaat maar met kunststofballetjes. Bijkomend voordeel hierbij is dat deze leverbaar zijn in dezelfde groene kleur en dus een veel betere uitstraling hebben dan het zwarte granulaat.

Ruim voor het begin van de nieuwe competitie zal het nieuwe kunstgrasveld opgeleverd worden. Verder investeert de vv Rottevalle ook in een nieuwe materialenberging die na de zomerstop waarschijnlijk ook klaar is voor gebruik. Hiermee komt er een eind aan de te krappe ruimte voor alle materiaal waarover de voetbalvereniging beschikt.

Tenslotte wil de vereniging ook nog werken aan een energiezuinige toekomst door de huidig veldverlichting te vervangen door led˗verlichting. Deze verlichting is niet alleen zuiniger en duurzamer, maar geeft ook een veel beter licht.