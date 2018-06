Eerste Simmerjûn Ureterp in teken van Wilde Westen

In het park presenteren zich maar liefst 19 verenigingen uit Ureterp en er zijn heel veel activiteiten voor jeugd, van jong tot oud. Wat te denken van: lopen over het water in de aquaballen in de vijver; lekker springen in het springkussen, zo lang mogelijk blijven zitten op het rodeopaard of de rodeostier, lasso werpen, hoefijzer gooien en nog veel meer leuks. Ook aan de inwendige mens is gedacht en er is voldoende lekkers te koop. Simmerjûn is vrij toegankelijk.

Jaarlijks wordt aan de Weibuorren in Ureterp het De Langste Dag Feest georganiseerd, op zaterdag is er voor de verenigingen dan gelegenheid om zich te presenteren. Voor dit gedeelte van het feest bleek bij de verenigingen steeds minder animo te zijn. Na de zomer van 2017 is Marjan Reidinga namens Fanfare Oerterp samen met Sijmen van den Boogaard van It Alde Ste (organisator Langste Dag Feesten) in overleg gegaan om te kijken of dit concept niet in een ander jasje gegoten zou kunnen worden.

Na enthousiaste ideeën te hebben gekregen, hebben ze de verenigingen van Ureterp gevraagd te komen op een brainstormavond om de plannen te kunnen delen en het draagvlak te toetsen. Er bleek een groot draagvlak te zijn en toen is besloten verder inhoudelijke stappen te zetten. Dat heeft geleid tot het festival Simmerjûn.

Zaterdag presenteren maar liefst 19 verenigingen, die in en om Ureterp actief zijn, zich in het park De Buorrefinne aan de Telle. Door middel van een blokkenschema presenteren de verenigingen zich op diverse podia in het park. Op het muziekpodium wisselen Fanfare Oerterp, De Bazuin, De Oerband en De Lofklank elkaar af. Alle orkesten spelen tweemaal. Op het Sportpodium zijn presentaties door Five Pack en Judo en op het Zang- en Danspodium wordt opgetreden door Salvation, Manljuskoar, Oerterper Chicks, Dyn Dao en Hjerres en door het park heen zijn optredens door Showband Oerterp en de Oertetters (beiden solo, maar ook samen) en Dyn Dao. Verder zijn er demonstraties door Op Nij Foriene en Van der Lei Showproducties en Van der Lei Talenten Academie en Tennisvereniging Oerterp, de Badmintonvereniging en kleindierenvereniging Sport Veredelt.