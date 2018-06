Apothekers werken samen in Pharmium

Samen kun je meer dan alleen. Dat is de achterliggende gedachte van Pharmium Apothekers; een lokale samenwerking tussen vier apotheken in Drachten. Apotheek Barentsen, De Dragt, De Wiken en Sûnenz bundelen de krachten om patiënten sneller, persoonlijker en beter van dienst te kunnen zijn. ,,We realiseren een vernieuwende kijk op zorg’’, benadrukt apotheker Adriaan Barentsen.

Veranderingen

De zorg is continu onderhevig aan veranderingen. De overheid en zorgverzekeraars komen bijna wekelijks met nieuwe regels en aanpassingen. Door de krachten te bundelen wil Pharmium Apothekers de zorg verbeteren en mensen inspireren om gezonder te leven. ,,In een traditionele apotheek lopen logistieke processen en het zorgproces door elkaar heen”, legt Barentsen uit.

,,Bij Pharmium Apothekers hebben we de logistieke processen gescheiden en gebundeld in een nieuwe vestiging aan De Bolder 68. Zo helpen we elkaar om meer rust in de zorgapotheek te creëren, zodat we ons kunnen focussen op goede voorlichting en aandacht voor de patiënt.”

Gezondheidsvragen

Samen met andere zorgverleners richten de vier aangesloten apotheken zich voortaan nog meer op het geven van persoonlijk advies en antwoorden op specifieke gezondheidsvragen. Barentsen: ,,Door de zorgapotheken centraal te ondersteunen denken wij betere en persoonlijkere zorg te kunnen leveren. Het voordeel van dit unieke concept is dat alle apothekersassistenten aan de balie beschikbaar zijn om klanten te helpen en te begeleiden. Daarnaast leveren we uiteraard alle genees- en medische hulpmiddelen.”

Alles onder één dak

In het nieuwe pand aan De Bolder werken zon 25 medewerkers achter de schermen aan het bestellen,sorteren en bezorgen van medicijnen voor de aangesloten apotheken en de apotheekservicepunten in Oudega, Opeinde en Rottevalle. Ook de klantenservice en de afdeling Zorg zijn in het nieuwe pand gevestigd.